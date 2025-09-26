fechar
Economia | Notícia

Pernambuco recebe mais de R$ 6 bilhões do FNE em operações do Banco do Nordeste, em 2026

O orçamento é 18,3% maior do que o previsto para esse ano e o setor com maior investimento será o de infraestrutura, com R$ 1,48 bilhão

Por Anaís Coelho Publicado em 26/09/2025 às 14:47
Reunião mediada pelo superintendente estadual do Bando do Nordeste, Hugo Luiz de Queiroz
Reunião mediada pelo superintendente estadual do Bando do Nordeste, Hugo Luiz de Queiroz - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Durante o ano de 2026, o Banco do Nordeste (BNB) deve aplicar R$ 6,27 bilhões em Pernambuco, com os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o orçamento é 18,3% maior do que o previsto para esse ano.

A programação das aplicações foi finalizada nesta quarta-feira (24) em reunião do superintendente estadual do banco, Hugo Luiz de Queiroz, com representantes do poder público e de entidades do comércio, indústria, agronegócios e sociedade civil.

O FNE é o principal fundo operado pelo BNB no estado, desembolsando mais de R$ 24 bilhões para a economia local, entre 2021 e 2025. Segundo o superintendente Hugo Luiz de Queiroz, o estado está recebendo quase 12% de todos os recursos previstos pelo FNE 2026.

“São valores expressivos que precisam ser aplicados de forma eficiente e que aumentem ainda mais a velocidade da economia no estado. Isso só é possível ouvindo os setores produtivos e os governos", afirma.

Leia Também

Setores com maior investimento

Os setores que têm as maiores destinações no próximo ano são:

  • Infraestrutura - R$ 1,48 bilhão
  • Pecuária - R$ 1,33 bilhão
  • Comércio e serviço - R$ 1,31 bilhão
  • Indústria e agroindústria - R$ 1,16 bilhão
  • Pessoa física - R$ 34,1 milhões
  • Turismo - R$ 185 milhões
  • Agricultura - R$ 758,6 milhões

Valores gerais

De acordo com o titular da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre, estão programados R$ 52,6 bilhões do FNE para a área de atuação do BNB. Segundo ele, o FNE é um dos principais indutores do desenvolvimento da região.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Neste ano, traz avanços importantes, como o tratamento diferenciado para projetos da agricultura familiar em sistemas agroecológicos, de produção orgânica e de micro e pequenas empresas, além do financiamento para o setor da economia criativa, diretrizes definidas pelo Conselho Deliberativo da Sudene”, afirma.

Nos sete primeiros meses deste ano, o Banco do Nordeste aplicou cerca de R$ 3,25 bilhões no estado de Pernambuco. Os setores que mais receberam forma: Comércio e serviço (R$ 944 milhões), infraestrutura (R$ 46 milhões), pecuária (R$ 655 milhões) e agricultura (R$ 308 milhões).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Pernambuco receberá R$ 6,27 bilhões em recursos do FNE para 2026
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Pernambuco receberá R$ 6,27 bilhões em recursos do FNE para 2026
Fundo Constitucional do Nordeste terá R$ 52,6 bilhões em 2026, com foco em pequenos negócios
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Fundo Constitucional do Nordeste terá R$ 52,6 bilhões em 2026, com foco em pequenos negócios

Compartilhe

Tags