Pernambuco recebe mais de R$ 6 bilhões do FNE em operações do Banco do Nordeste, em 2026

O orçamento é 18,3% maior do que o previsto para esse ano e o setor com maior investimento será o de infraestrutura, com R$ 1,48 bilhão

Durante o ano de 2026, o Banco do Nordeste (BNB) deve aplicar R$ 6,27 bilhões em Pernambuco, com os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o orçamento é 18,3% maior do que o previsto para esse ano.

A programação das aplicações foi finalizada nesta quarta-feira (24) em reunião do superintendente estadual do banco, Hugo Luiz de Queiroz, com representantes do poder público e de entidades do comércio, indústria, agronegócios e sociedade civil.

O FNE é o principal fundo operado pelo BNB no estado, desembolsando mais de R$ 24 bilhões para a economia local, entre 2021 e 2025. Segundo o superintendente Hugo Luiz de Queiroz, o estado está recebendo quase 12% de todos os recursos previstos pelo FNE 2026.

“São valores expressivos que precisam ser aplicados de forma eficiente e que aumentem ainda mais a velocidade da economia no estado. Isso só é possível ouvindo os setores produtivos e os governos", afirma.



Setores com maior investimento

Os setores que têm as maiores destinações no próximo ano são:



Infraestrutura - R$ 1,48 bilhão

Pecuária - R$ 1,33 bilhão

Comércio e serviço - R$ 1,31 bilhão

Indústria e agroindústria - R$ 1,16 bilhão

Pessoa física - R$ 34,1 milhões

Turismo - R$ 185 milhões

Agricultura - R$ 758,6 milhões

Valores gerais

De acordo com o titular da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre, estão programados R$ 52,6 bilhões do FNE para a área de atuação do BNB. Segundo ele, o FNE é um dos principais indutores do desenvolvimento da região.

“Neste ano, traz avanços importantes, como o tratamento diferenciado para projetos da agricultura familiar em sistemas agroecológicos, de produção orgânica e de micro e pequenas empresas, além do financiamento para o setor da economia criativa, diretrizes definidas pelo Conselho Deliberativo da Sudene”, afirma.

Nos sete primeiros meses deste ano, o Banco do Nordeste aplicou cerca de R$ 3,25 bilhões no estado de Pernambuco. Os setores que mais receberam forma: Comércio e serviço (R$ 944 milhões), infraestrutura (R$ 46 milhões), pecuária (R$ 655 milhões) e agricultura (R$ 308 milhões).



