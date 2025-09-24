fechar
Economia | Notícia

Pernambuco receberá R$ 6,27 bilhões em recursos do FNE para 2026

Além do valor significativo destinado a Pernambuco, os demais estados da área de atuação da Sudene também receberão aportes bilionários do FNE

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 18:06
O diretor da Sudene e o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, divulgaram a programação para o estado nesta quarta-feira (24)
O diretor da Sudene e o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, divulgaram a programação para o estado nesta quarta-feira (24) - Elvis Aleluia/ Sudene

Clique aqui e escute a matéria

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Banco do Nordeste (BNB) anunciaram a distribuição orçamentária do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2026, com um total de R$ 52,6 bilhões destinados aos estados da área de atuação. O valor representa um aumento de 11,1% em relação ao orçamento inicial de 2025.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (24), no Recife, o diretor da Sudene, Heitor Freire, e o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, divulgaram que o estado será o terceiro maior beneficiário, com um montante de R$ 6,27 bilhões.

A distribuição dos recursos para Pernambuco será direcionada para setores estratégicos:

Infraestrutura: R$ 1,48 bilhão

Pecuária: R$ 1,33 bilhão

Comércio e Serviços: R$ 1,31 bilhão

Indústria: R$ 1,16 bilhão

Agricultura: R$ 758 milhões

Turismo: R$ 185 milhões

Pessoa Física: R$ 34 milhões

Heitor Freire, diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, destacou o crescimento significativo do FNE nos últimos anos, afirmando que o fundo “cresce ano a ano”. Ele ressaltou a importância do diálogo com os estados para aprimorar a aplicação dos recursos e reforçou que o FNE é essencial para o fomento e desenvolvimento regional. “Os recursos quase dobraram, dando apoio, fomentando o desenvolvimento regional e viabilizando o crescimento econômico na nossa Região”, explicou.

O superintendente Hugo Queiroz mencionou que, desde 2023, o FNE e outras ferramentas do BNB já aplicaram R$ 118 bilhões na Região. As prioridades para o próximo ano incluem projetos de energia renovável, agricultura familiar, infraestrutura e inovação. O Fundo também terá foco em municípios de baixa renda e no semiárido, além de apoiar o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

RECURSOS PARA OS ESTADOS

Além do valor significativo destinado a Pernambuco, os demais estados da área de atuação da Sudene também receberão aportes bilionários do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2026. A Bahia lidera o ranking de investimentos com R$ 11,1 bilhões, seguida de perto pelo Ceará, que receberá R$ 7 bilhões. O Maranhão contará com R$ 5,5 bilhões, enquanto o Piauí terá um montante de R$ 5,2 bilhões. Em seguida, aparecem Rio Grande do Norte (R$ 3,7 bilhões), Paraíba (R$ 3,3 bilhões), Alagoas (R$ 2,8 bilhões) e Sergipe (R$ 2,7 bilhões). Os estados de fora da região Nordeste, mas que fazem parte da área de atuação do fundo, também foram contemplados: Minas Gerais receberá R$ 3,2 bilhões e o Espírito Santo, R$ 1,3 bilhão, demonstrando a abrangência do FNE no apoio ao desenvolvimento regional.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
 

Leia também

A nova gestão da sudene

A nova gestão da sudene
Pernambuco apresenta R$ 7,1 bi em projetos na Chamada Nordeste, um dos menores valores da região
Desenvolvimento Regional

Pernambuco apresenta R$ 7,1 bi em projetos na Chamada Nordeste, um dos menores valores da região

Compartilhe

Tags