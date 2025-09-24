Pernambuco receberá R$ 6,27 bilhões em recursos do FNE para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Banco do Nordeste (BNB) anunciaram a distribuição orçamentária do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2026, com um total de R$ 52,6 bilhões destinados aos estados da área de atuação. O valor representa um aumento de 11,1% em relação ao orçamento inicial de 2025.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (24), no Recife, o diretor da Sudene, Heitor Freire, e o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, divulgaram que o estado será o terceiro maior beneficiário, com um montante de R$ 6,27 bilhões.

A distribuição dos recursos para Pernambuco será direcionada para setores estratégicos:

Infraestrutura: R$ 1,48 bilhão

Pecuária: R$ 1,33 bilhão

Comércio e Serviços: R$ 1,31 bilhão

Indústria: R$ 1,16 bilhão

Agricultura: R$ 758 milhões

Turismo: R$ 185 milhões

Pessoa Física: R$ 34 milhões

Heitor Freire, diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, destacou o crescimento significativo do FNE nos últimos anos, afirmando que o fundo “cresce ano a ano”. Ele ressaltou a importância do diálogo com os estados para aprimorar a aplicação dos recursos e reforçou que o FNE é essencial para o fomento e desenvolvimento regional. “Os recursos quase dobraram, dando apoio, fomentando o desenvolvimento regional e viabilizando o crescimento econômico na nossa Região”, explicou.

O superintendente Hugo Queiroz mencionou que, desde 2023, o FNE e outras ferramentas do BNB já aplicaram R$ 118 bilhões na Região. As prioridades para o próximo ano incluem projetos de energia renovável, agricultura familiar, infraestrutura e inovação. O Fundo também terá foco em municípios de baixa renda e no semiárido, além de apoiar o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

RECURSOS PARA OS ESTADOS

Além do valor significativo destinado a Pernambuco, os demais estados da área de atuação da Sudene também receberão aportes bilionários do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2026. A Bahia lidera o ranking de investimentos com R$ 11,1 bilhões, seguida de perto pelo Ceará, que receberá R$ 7 bilhões. O Maranhão contará com R$ 5,5 bilhões, enquanto o Piauí terá um montante de R$ 5,2 bilhões. Em seguida, aparecem Rio Grande do Norte (R$ 3,7 bilhões), Paraíba (R$ 3,3 bilhões), Alagoas (R$ 2,8 bilhões) e Sergipe (R$ 2,7 bilhões). Os estados de fora da região Nordeste, mas que fazem parte da área de atuação do fundo, também foram contemplados: Minas Gerais receberá R$ 3,2 bilhões e o Espírito Santo, R$ 1,3 bilhão, demonstrando a abrangência do FNE no apoio ao desenvolvimento regional.