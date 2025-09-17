Pernambuco apresenta R$ 7,1 bi em projetos na Chamada Nordeste, um dos menores valores da região

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Demanda de crédito de R$ 7,1 bi é bem inferior a de outros Estados como Bahia (R$ 39 bi), Ceará (R$ 24,7 bi), Maranhão (24,7 bi) e Sergipe, R$ 11,8 bi

Empresas de Pernambuco apresentaram 37 planos de negócio à Chamada Nordeste, totalizando R$ 7,1 bilhões em demanda de crédito. O estado aparece entre os três com maior número de propostas, ao lado da Bahia e do Ceará, mas quanso se analisa a demanda por crédito - objeto da Chamada - o valor é muito inferior na comparação com outros Estados da região.

Enquando os projetos apresentados por Pernambuco somam uma demanda de R$ 7,1 bilhões, outros estados nordestinos trazem pedidos bem maiores. A Bahia, por exemplo, tem uma demanda de crédito mais de cinco vezes maior (R$ 39 bilhões), seguida por Ceará (R$ 24,7 bilhões), Maranhão (24,7 bilhões), Sergipe (R$ 11,8 bilhões) e Piauí (9,2 bilhões). O valor total das propostas pernambucanas só é maior que as da Paraíba (R$ 671 milhões), do Rio Grande do Norte (R$ 1,6 bilhões) e de Alagoas (4,2 bilhões).

A chamada, articulada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em parceria com o BNDES, Finep, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Consórcio Nordeste, recebeu 246 projetos ao todo. As propostas somam R$ 127,8 bilhões em investimentos potenciais e devem seguir as diretrizes da Nova Indústria Brasil.

“O volume e a diversidade dos projetos apresentados mostram como cada estado do Nordeste possui potencial significativo para investimentos produtivos. Os resultados também demonstram que o setor produtivo regional está preparado para identificar oportunidades e estruturar iniciativas capazes de gerar emprego, inovação e desenvolvimento”, afirmou o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

Áreas estratégicas

Entre os setores prioritários, a chamada recebeu maior número de propostas em transição energética voltada ao armazenamento, com 54 planos e R$ 15,3 bilhões em crédito solicitado. Também tiveram peso expressivo iniciativas em bioeconomia para fármacos (44 projetos, R$ 5,4 bilhões), hidrogênio verde (32, R$ 54,3 bilhões), data centers verdes (35, R$ 16,9 bilhões) e setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas (40, R$ 25,2 bilhões).

Além disso, 41 propostas foram classificadas como transversais — abrangendo mais de um segmento — e totalizam R$ 10,4 bilhões em demanda de crédito.

Próximos passos

As propostas passam agora por análise de enquadramento e avaliação técnica. O resultado da seleção será divulgado até 28 de novembro. Os planos aprovados receberão suporte conjunto das instituições financeiras participantes, que vão estruturar os instrumentos de apoio mais adequados às necessidades de cada projeto.

A Chamada Nordeste conta com orçamento inicial de R$ 10 bilhões. Os recursos podem financiar projetos de engenharia, aquisição de máquinas, contratação de recursos humanos, implantação de plantas piloto, infraestrutura física e industrial, além de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.