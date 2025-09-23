fechar
A nova gestão da sudene

Por Rádio Jornal Publicado em 23/09/2025 às 12:47
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Com a missão de reduzir as desigualdades regionais, impulsionando o potencial econômico e social, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) desempenha papel importante quando se trata de políticas públicas, incentivos fiscais e linhas de financiamento.

No debate desta terça-feira (23), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre as prioridades do novo gestor da autarquia federal, a atração de investimentos e as ações para fomentar o potencial em diversas frentes da Região Nordeste.

Participam o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Ferreira Alexandre, o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho, e o economista e cientista político, Sandro Prado.

 

