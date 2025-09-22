fechar
PEC da blindagem no senado

Por Rádio Jornal Publicado em 22/09/2025 às 12:15
Debate da Super Manhã: Como forma de ampliar a proteção de parlamentares contra investigações e processos criminais e civis, a PEC da Blindagem foi aprovada na Câmara dos Deputados na última terça-feira (16) causando grande repercussão popular, com manifestações e protestos nas capitais brasileiras realizados nesse domingo (21).

No debate desta segunda-feira (22), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a repercussão da votação dos deputados federais, os obstáculos para a aprovação no Senado Federal, o andamento no Congresso Nacional e as atualizações da PEC da Blindagem.

Participam os senadores Fernando Dueire (MDB), Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT).

 

