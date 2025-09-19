fechar
Podcast | Notícia

Orquestra criança cidadã

Por Rádio Jornal Publicado em 19/09/2025 às 12:52 | Atualizado em 22/09/2025 às 12:54
Debate da Super Manh&atilde;
Debate da Super Manhã - Rádio Jornal

Debate da Super Manhã: Das comunidades carentes do Recife um som se propaga pelo Brasil e pelo mundo. A Orquestra Criança Cidadã usa o poder das notas musicais para escrever um novo futuro para jovens de baixa renda.

No debate desta sexta-feira (19), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a arte da Orquestra Criança Cidadã, a transformação social através da música, a formação de crianças e adolescentes e as histórias de superação dos alunos.

Participam o maestro da Orquestra Criança Cidadã, José Renato Accioly, o professor de música da Orquestra Criança Cidadã, Davi de Andrade, e a musicista da Orquestra Criança Cidadã, Jéssica do Monte.

Leia também

PEC da blindagem no senado

PEC da blindagem no senado
Zeladoria das cidades

Zeladoria das cidades

Compartilhe

Tags