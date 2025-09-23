Sebrae promove capacitação gratuita para empreendedores sobre experiência do cliente no Recife
Trilha será realizada em setembro, outubro e novembro, com foco em fidelização do cliente e aumento das vendas para pequenos negócios
O Sebrae Pernambuco vai oferecer uma capacitação gratuita para empreendedores que desejam melhorar a experiência do cliente e transformar o atendimento em estratégia de crescimento. A trilha Experiência que transforma: do atendimento à estratégia acontece presencialmente no Recife.
Atendimento que fideliza
De acordo com o Sebrae, compreender a jornada do cliente é essencial para aumentar conversões e garantir fidelização. O especialista em Marketing da instituição, Omero Galdino, lembra que aspectos como personalização, agilidade no atendimento e solução rápida de problemas fazem diferença.
"A experiência do cliente já se tornou um diferencial competitivo no mercado. Empresas que entendem as necessidades e expectativas dos consumidores vendem mais, fidelizam melhor e crescem de forma sustentável", destacou.
Conteúdo da trilha
As formações acontecem nos dias 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro, sempre das 18h às 22h, na sede da instituição, no bairro da Ilha do Retiro, no Recife.
A cada mês, os encontros vão trabalhar aspectos diferentes da jornada do consumidor. O primeiro será voltado para estratégias de identificação do público ideal, escuta ativa e aumento do faturamento tanto no ambiente digital quanto no presencial.
Já o segundo, no dia 29 de outubro, vai tratar do encantamento como ferramenta de vendas, além de destacar erros que afastam clientes e segredos para estimular compras recorrentes.
A trilha será concluída em 26 de novembro, com foco no planejamento para o próximo ano, ensinando como transformar a experiência do cliente em elemento decisivo para ampliar resultados em 2026.
Trilha Experiência que transforma: do atendimento à estratégia
Quando: 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro de 2025, das 18h às 22h.
Onde: Sebrae Pernambuco (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife)
Inscrições: pe.loja.sebrae.com.br/venda-mais-com-o-cliente-no-centro-quartas-de-sucesso-104401353
