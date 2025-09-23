fechar
Economia | Notícia

Sebrae promove capacitação gratuita para empreendedores sobre experiência do cliente no Recife

Trilha será realizada em setembro, outubro e novembro, com foco em fidelização do cliente e aumento das vendas para pequenos negócios

Por JC Publicado em 23/09/2025 às 19:01
Sebrae capacita empreendedores para transformar a experiência do cliente em estratégia de crescimento
Divulgação

O Sebrae Pernambuco vai oferecer uma capacitação gratuita para empreendedores que desejam melhorar a experiência do cliente e transformar o atendimento em estratégia de crescimento. A trilha Experiência que transforma: do atendimento à estratégia acontece presencialmente no Recife.

Atendimento que fideliza

De acordo com o Sebrae, compreender a jornada do cliente é essencial para aumentar conversões e garantir fidelização. O especialista em Marketing da instituição, Omero Galdino, lembra que aspectos como personalização, agilidade no atendimento e solução rápida de problemas fazem diferença.

"A experiência do cliente já se tornou um diferencial competitivo no mercado. Empresas que entendem as necessidades e expectativas dos consumidores vendem mais, fidelizam melhor e crescem de forma sustentável", destacou.

Conteúdo da trilha

As formações acontecem nos dias 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro, sempre das 18h às 22h, na sede da instituição, no bairro da Ilha do Retiro, no Recife.

A cada mês, os encontros vão trabalhar aspectos diferentes da jornada do consumidor. O primeiro será voltado para estratégias de identificação do público ideal, escuta ativa e aumento do faturamento tanto no ambiente digital quanto no presencial.

Já o segundo, no dia 29 de outubro, vai tratar do encantamento como ferramenta de vendas, além de destacar erros que afastam clientes e segredos para estimular compras recorrentes.

A trilha será concluída em 26 de novembro, com foco no planejamento para o próximo ano, ensinando como transformar a experiência do cliente em elemento decisivo para ampliar resultados em 2026.

Trilha Experiência que transforma: do atendimento à estratégia

Quando: 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro de 2025, das 18h às 22h.

Onde: Sebrae Pernambuco (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife)

Inscrições: pe.loja.sebrae.com.br/venda-mais-com-o-cliente-no-centro-quartas-de-sucesso-104401353

