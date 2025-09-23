Sebrae promove capacitação gratuita para empreendedores sobre experiência do cliente no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Trilha será realizada em setembro, outubro e novembro, com foco em fidelização do cliente e aumento das vendas para pequenos negócios

Clique aqui e escute a matéria

O Sebrae Pernambuco vai oferecer uma capacitação gratuita para empreendedores que desejam melhorar a experiência do cliente e transformar o atendimento em estratégia de crescimento. A trilha Experiência que transforma: do atendimento à estratégia acontece presencialmente no Recife.

Atendimento que fideliza

De acordo com o Sebrae, compreender a jornada do cliente é essencial para aumentar conversões e garantir fidelização. O especialista em Marketing da instituição, Omero Galdino, lembra que aspectos como personalização, agilidade no atendimento e solução rápida de problemas fazem diferença.

"A experiência do cliente já se tornou um diferencial competitivo no mercado. Empresas que entendem as necessidades e expectativas dos consumidores vendem mais, fidelizam melhor e crescem de forma sustentável", destacou.

Conteúdo da trilha

As formações acontecem nos dias 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro, sempre das 18h às 22h, na sede da instituição, no bairro da Ilha do Retiro, no Recife.

A cada mês, os encontros vão trabalhar aspectos diferentes da jornada do consumidor. O primeiro será voltado para estratégias de identificação do público ideal, escuta ativa e aumento do faturamento tanto no ambiente digital quanto no presencial.

Já o segundo, no dia 29 de outubro, vai tratar do encantamento como ferramenta de vendas, além de destacar erros que afastam clientes e segredos para estimular compras recorrentes.

A trilha será concluída em 26 de novembro, com foco no planejamento para o próximo ano, ensinando como transformar a experiência do cliente em elemento decisivo para ampliar resultados em 2026.

Trilha Experiência que transforma: do atendimento à estratégia

Quando: 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro de 2025, das 18h às 22h.

Onde: Sebrae Pernambuco (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife)

Inscrições: pe.loja.sebrae.com.br/venda-mais-com-o-cliente-no-centro-quartas-de-sucesso-104401353

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />