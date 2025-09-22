Latam anuncia compra de 74 novas aeronaves da Embraer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O pacote inclui 24 entregas confirmadas e 50 opções de compra. As primeiras unidades devem ser entregues no segundo semestre de 2026

Clique aqui e escute a matéria

A Latam Airlines anunciou, nesta segunda-feira (22), a compra de até 74 aeronaves do modelo E195-E2 da Embraer, em um acordo avaliado em cerca de US$ 2,1 bilhões (mais de R$ 11 bilhões).

O pacote inclui 24 entregas confirmadas e 50 opções de compra. As primeiras unidades devem ser entregues no segundo semestre de 2026, inicialmente para a operação da Latam Airlines Brasil, com possibilidade de expansão para outras afiliadas do grupo.

Impacto na aviação brasileira

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comemorou o anúncio e destacou os impactos positivos para o setor aéreo e para a economia nacional.

“Esses investimentos vão gerar mais de 2 mil empregos diretos, além de ampliar nossa conectividade no Brasil e na América do Sul, com destaque para o fortalecimento da aviação regional. Isso dialoga com o crescimento da aviação, do turismo de negócios e de lazer, que geram emprego e renda para o país. Seguiremos trabalhando para desenvolver esse setor estratégico para a economia brasileira”, afirmou.

Expansão da Latam

O CEO do grupo, Roberto Alvo, ressaltou que a aquisição integra o plano de expansão da Latam, voltado principalmente para as operações domésticas e regionais.

“A decisão do grupo é baseada na eficiência e versatilidade do Embraer E195-E2, que nos permitirá seguir crescendo de forma rentável. Queremos ampliar a conectividade, abrir novos destinos e oferecer mais opções aos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região”, declarou.

Apoio do governo ao setor

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) vem reforçando sua estratégia para consolidar o Brasil como referência em aviação regional e internacional.

Em 2024, o ministro já havia se reunido com a Embraer para tratar de políticas de fomento ao setor, com ênfase na geração de empregos, inovação tecnológica e desenvolvimento regional.

No mesmo ano, o governo aprovou uma linha de crédito de R$ 4 bilhões via Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), destinada a apoiar companhias aéreas na aquisição de aeronaves, motores e insumos, como o querosene de aviação.

A medida visa ampliar rotas, sobretudo em aeroportos regionais, considerados fundamentais para a conectividade e crescimento do transporte aéreo no país.

Tecnologia e eficiência

O Embraer E195-E2 é reconhecido por sua eficiência operacional. Com configuração 2-2, motores Pratt & Whitney GTF e tecnologia fly-by-wire de última geração, o modelo oferece até 30% de redução no consumo de combustível por assento em relação a versões anteriores.

Com a aquisição, as aeronaves se somarão à atual frota da Latam, composta por 362 aviões, incluindo modelos Airbus narrow-bodies, Boeing wide-bodies e cargueiros.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC