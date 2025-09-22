Latam anuncia compra de 74 novas aeronaves da Embraer
O pacote inclui 24 entregas confirmadas e 50 opções de compra. As primeiras unidades devem ser entregues no segundo semestre de 2026
Clique aqui e escute a matéria
A Latam Airlines anunciou, nesta segunda-feira (22), a compra de até 74 aeronaves do modelo E195-E2 da Embraer, em um acordo avaliado em cerca de US$ 2,1 bilhões (mais de R$ 11 bilhões).
O pacote inclui 24 entregas confirmadas e 50 opções de compra. As primeiras unidades devem ser entregues no segundo semestre de 2026, inicialmente para a operação da Latam Airlines Brasil, com possibilidade de expansão para outras afiliadas do grupo.
Impacto na aviação brasileira
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comemorou o anúncio e destacou os impactos positivos para o setor aéreo e para a economia nacional.
“Esses investimentos vão gerar mais de 2 mil empregos diretos, além de ampliar nossa conectividade no Brasil e na América do Sul, com destaque para o fortalecimento da aviação regional. Isso dialoga com o crescimento da aviação, do turismo de negócios e de lazer, que geram emprego e renda para o país. Seguiremos trabalhando para desenvolver esse setor estratégico para a economia brasileira”, afirmou.
Expansão da Latam
O CEO do grupo, Roberto Alvo, ressaltou que a aquisição integra o plano de expansão da Latam, voltado principalmente para as operações domésticas e regionais.
“A decisão do grupo é baseada na eficiência e versatilidade do Embraer E195-E2, que nos permitirá seguir crescendo de forma rentável. Queremos ampliar a conectividade, abrir novos destinos e oferecer mais opções aos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região”, declarou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apoio do governo ao setor
O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) vem reforçando sua estratégia para consolidar o Brasil como referência em aviação regional e internacional.
Em 2024, o ministro já havia se reunido com a Embraer para tratar de políticas de fomento ao setor, com ênfase na geração de empregos, inovação tecnológica e desenvolvimento regional.
No mesmo ano, o governo aprovou uma linha de crédito de R$ 4 bilhões via Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), destinada a apoiar companhias aéreas na aquisição de aeronaves, motores e insumos, como o querosene de aviação.
A medida visa ampliar rotas, sobretudo em aeroportos regionais, considerados fundamentais para a conectividade e crescimento do transporte aéreo no país.
Tecnologia e eficiência
O Embraer E195-E2 é reconhecido por sua eficiência operacional. Com configuração 2-2, motores Pratt & Whitney GTF e tecnologia fly-by-wire de última geração, o modelo oferece até 30% de redução no consumo de combustível por assento em relação a versões anteriores.
Com a aquisição, as aeronaves se somarão à atual frota da Latam, composta por 362 aviões, incluindo modelos Airbus narrow-bodies, Boeing wide-bodies e cargueiros.