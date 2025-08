Latam e Japan Airlines ampliam codeshare com seis novas rotas no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Latam Brasil e a Japan Airlines decidiram expandir o seu acordo de codeshare com a inclusão de seis novas rotas domésticas no Brasil. Desde 19 de julho, os passageiros passaram a contar com mais opções de conexão para importantes destinos nacionais por meio da parceria entre as duas companhias aéreas.

Com a ampliação, o acordo de codeshare entre Latam e Japan Airlines passa a abranger 33 rotas domésticas no Brasil, a partir do hub (centro de conexão) de Guarulhos (São Paulo), com voos para Florianópolis (SC), Maringá (PR), Belém (PA), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ).

O codeshare permite que companhias aéreas compartilhem voos e comercializem assentos sob seus próprios códigos. Na prática, o passageiro pode comprar uma única passagem para todo o trajeto — mesmo quando envolve trechos operados por diferentes empresas. Isso se traduz em mais conveniência: reserva integrada, check-in único, despacho direto de bagagem e mais opções de horários e destinos.

A expansão do acordo reforça a integração da malha aérea da Latam na América do Sul à extensa rede da Japan Airlines, que abrange 133 destinos no Japão e 66 internacionais. Atualmente, a Latam mantém acordos de codeshare com mais de 25 companhias aéreas em todo o mundo.

A LATAM E O BRASIL

Atualmente, a Latam diz operar a maior malha aérea da sua história no país, com voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil. No mercado internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios para 90 destinos fora do país.