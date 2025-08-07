Latam confirma suspensão temporária da rota Recife-Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ainda segundo a companhia Latam, em contrapartida, atualmente, a companhia opera ainda uma média de 100 voos semanais em rotas no Estado

A companhia aérea Latam confirmou, nesta quinta-feira (7), a a suspensão temporária da rota Recife-Galeão 9no Rio de Janeiro). De acordo com a companhia, a motivação é operacional. Atualmente, a companhia opera uma média de 100 voos semanais no estado nas rotas Recife-Brasília, Recife-Fortaleza, Recife-Congonhas, Recife-Guarulhos, Recife-Santiago (inaugurada em 2024), Petrolina-Guarulhos e Fernando de Noronha-Guarulhos (inaugurada em 2025).

"A Latam confirma suspensão temporária da rota Recife-Galeão de 26 de outubro de 2025 a 31 de maio de 2026 por motivos operacionais. Como alternativa, os passageiros poderão optar por voos com conexão em Fortaleza, Brasília, Congonhas ou Guarulhos. Para mais informações, o cliente deve acessar diretamente a seção ‘Minhas Viagens’ no site latam.com", diz a companhia aérea em nota.

Ainda segundo a Latam, em contrapartida, a empresa segue "investindo em Pernambuco". "Atualmente, a companhia opera uma média de 100 voos semanais no estado nas rotas Recife-Brasília, Recife-Fortaleza, Recife-Congonhas, Recife-Guarulhos, Recife-Santiago (inaugurada em 2024), Petrolina-Guarulhos e Fernando de Noronha-Guarulhos (inaugurada em 2025). Recentemente, anunciou a nova rota Recife-Buenos Aires/Ezeiza, com operação a partir de 20 de dezembro".

AZUL SUSPENDEU ROTA PARA ORLANDO

Para além da Latam, entre os meses de agosto e outubro de 2025 e depois entre março e outubro de 2026, a Azul também tornou sazonal a sua malha aérea entre Recife e Orlando.

Entre janeiro e abril deste ano, Pernambuco recebeu 27.670 visitantes estrangeiros por meio de voos internacionais diretos, totalizando 97.129 movimentações internacionais (entradas e saídas). Atualmente, o estado conta com voos regulares para os seguintes destinos internacionais: Buenos Aires (GOL e JetSMART), Córdoba (GOL), Assunção (AZUL), Lisboa (TAP), Porto (AZUL), Madri (AZUL), Santiago (LATAM), Montevidéu (AZUL) e Orlando (AZUL). Além disso, novas conexões já estão confirmadas, como Madri, pela Iberia, com início das operações no dia 1º de dezembro de 2025.