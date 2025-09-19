Governadora e ministro assinam compromisso para dragagem e requalificação do Porto do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Investimentos somam mais de R$ 100 milhões; obras de dragagem devem começar em dezembro e edital de arrendamento do terminal será lançado em novembro

O Porto do Recife recebeu, nesta sexta-feira (19), a assinatura do termo de compromisso que confirma investimentos superiores a R$ 100 milhões para obras de dragagem e requalificação.

O ato contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, além de deputados, secretários estaduais e municipais, e representantes do setor empresarial.

A governadora Raquel Lyra destacou a importância estratégica das obras.

“O Porto do Recife tem importância fundamental para o turismo e para o escoamento da produção. Estamos garantindo obras que colocam Pernambuco em outra condição de competitividade”.

O ministro Silvio Costa Filho ressaltou os impactos econômicos do projeto.

“Essas intervenções do porto serão fundamentais para melhorar a capacidade operacional, possibilitando a chegada de novos negócios, gerando mais emprego e renda. Além disso, vamos requalificar o terminal de passageiros que será importante para atender o turismo do estado com a chegada de mais navios de cruzeiros”.

Dragagem

A principal intervenção será a dragagem de readequação do acesso aquaviário, orçada em R$ 100 milhões, com início previsto para dezembro de 2025.

O projeto prevê ampliar a profundidade mínima para -12 metros, com canal de 240 metros de largura e bacia de manobra de 500 metros de diâmetro.

As mudanças permitirão a entrada de navios de até 210 metros de comprimento, elevando o calado operacional para -10,7 metros.

A expectativa é reduzir custos e ampliar a segurança das operações, eliminando restrições impostas atualmente, como a necessidade de rebocadores adicionais, manobras restritas à maré alta e a proibição de operações noturnas.

Terminal de passageiros

O terminal também receberá R$ 2,3 milhões em investimentos, incluindo scanners de inspeção, detectores de metal, mobiliário administrativo e novo sistema de climatização para o Armazém 07.

O edital de arrendamento do terminal será lançado em novembro, em leilão na B3, em São Paulo.

O governo estima que a operação gere 11 empregos fixos, além de contratações temporárias em dias de atracação de cruzeiros, movimentando setores como turismo, comércio e serviços receptivos.

