Projeto da anistia ganha nova versão e pode 'sacrificar' Jair Bolsonaro

Planalto não gostou da ausência de ministros no 7 de Setembro, o STF não gostou do discurso de Tarcísio — e os bolsonaristas já têm um candidato

Clique aqui e escute a matéria

ATESTADO MÉDICO

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi quem ficou encarregada de cobrar cada um dos cinco ministros pela ausência no palanque do presidente Lula da Silva (PT) durante a festa da Independência, em Brasília.

ABSENTEÍSTAS

Dos 38 auxiliares, cinco não estiveram ao lado do presidente: Carlos Fávaro, Agricultura; Silvio Costa Filho, Portos e Aeroportos; Fernando Haddad, Fazenda; Frederico de Siqueira Filho, Comunicações; e, Luiz Marinho, Trabalho e Emprego. O Planalto não vai cortar o ponto nem fazer uma segunda chamada, mas os faltantes que se cuidem.

A TIRANIA DAS PALAVRAS

Há quem diga que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), estaria “arrependido” por ter colocado um sustenido no discurso — elevando em meio tom suas palavras. Na família Bolsonaro, Tarcísio mais do que se capacitou para um eventual espólio de Jair Bolsonaro (PL).

PERGUNTAR…

…Não ofende! O que será que uma bandeira gigante dos Estados Unidos estaria fazendo nos protestos da direita, enquanto pediam anistia “ampla, regal e irrestrita”? E por que os governistas fizeram atos pela soberania do Brasil empunhando uma bandeira da Palestina? Alguns ainda estavam com um keffiyeh [kufiya] no pescoço.

110%

De um mentor intelectual do presidente Lula, comentando com esta coluna: “agora a direita tem um candidato. Do nosso lado, é hora de traçar a estratégia para desconstruir Tarcísio”. A ver!

CADA COISA…

Na Argentina, a justificativa para votar contra candidatos do presidente Javier Milei foi a denúncia de corrupção envolvendo sua irmã, Karina Milei. Justo!

OCORRE QUE…

O lado vencedor, capitaneado pelo economista Axel Kicillof, declaradamente apoiador do kirchnerismo de Néstor (1950-2010) e de Cristina Kirchner, não se cansa de se apresentar como um fiel seguidor a ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar por corrupção.

PENSE NISSO!

Alinhado à corrente legalista — rigoroso e pragmático — o ministro Luiz Fux vem sendo apontado como a “salvação da lavoura” do bolsonarismo para esticar a corda do julgamento do núcleo que o Supremo Tribunal Federal (STF) chama de crucial.

Nos próximos dias, quando chegar a sua vez de votar — Fux é o terceiro — o ministro poderá pedir vista: mais tempo para analisar o processo e o voto do relator, Alexandre de Moraes. Fux volta com seu voto deve ser derrotado, mas abre importante divergência.

No mais, até pela forma como o STF impôs uma narrativa ao chamar o processo de “trama golpista”, dificilmente haverá alguma surpresa.

Pense nisso!

PS: “Pois tudo que o ofereço é meu calor, meu endereço” Ângela Ro Ro (1949-2025).

PS2: como alerta o leitor Antonio Jales é o personagem interpretado por Keanu Reeves (Jonathan Harker} e não Gary Oldman que faz o “papel do advogado que aceitou o trabalho na Transilvânia (Romênia). O britânico incorpora a personagem de Drácula. Grato!







