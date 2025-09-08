Projeto da anistia ganha nova versão e pode 'sacrificar' Jair Bolsonaro
Planalto não gostou da ausência de ministros no 7 de Setembro, o STF não gostou do discurso de Tarcísio — e os bolsonaristas já têm um candidato
Clique aqui e escute a matéria
ATESTADO MÉDICO
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi quem ficou encarregada de cobrar cada um dos cinco ministros pela ausência no palanque do presidente Lula da Silva (PT) durante a festa da Independência, em Brasília.
ABSENTEÍSTAS
Dos 38 auxiliares, cinco não estiveram ao lado do presidente: Carlos Fávaro, Agricultura; Silvio Costa Filho, Portos e Aeroportos; Fernando Haddad, Fazenda; Frederico de Siqueira Filho, Comunicações; e, Luiz Marinho, Trabalho e Emprego. O Planalto não vai cortar o ponto nem fazer uma segunda chamada, mas os faltantes que se cuidem.
A TIRANIA DAS PALAVRAS
Há quem diga que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), estaria “arrependido” por ter colocado um sustenido no discurso — elevando em meio tom suas palavras. Na família Bolsonaro, Tarcísio mais do que se capacitou para um eventual espólio de Jair Bolsonaro (PL).
PERGUNTAR…
…Não ofende! O que será que uma bandeira gigante dos Estados Unidos estaria fazendo nos protestos da direita, enquanto pediam anistia “ampla, regal e irrestrita”? E por que os governistas fizeram atos pela soberania do Brasil empunhando uma bandeira da Palestina? Alguns ainda estavam com um keffiyeh [kufiya] no pescoço.
110%
De um mentor intelectual do presidente Lula, comentando com esta coluna: “agora a direita tem um candidato. Do nosso lado, é hora de traçar a estratégia para desconstruir Tarcísio”. A ver!
CADA COISA…
Na Argentina, a justificativa para votar contra candidatos do presidente Javier Milei foi a denúncia de corrupção envolvendo sua irmã, Karina Milei. Justo!
OCORRE QUE…
O lado vencedor, capitaneado pelo economista Axel Kicillof, declaradamente apoiador do kirchnerismo de Néstor (1950-2010) e de Cristina Kirchner, não se cansa de se apresentar como um fiel seguidor a ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar por corrupção.
PENSE NISSO!
Alinhado à corrente legalista — rigoroso e pragmático — o ministro Luiz Fux vem sendo apontado como a “salvação da lavoura” do bolsonarismo para esticar a corda do julgamento do núcleo que o Supremo Tribunal Federal (STF) chama de crucial.
Nos próximos dias, quando chegar a sua vez de votar — Fux é o terceiro — o ministro poderá pedir vista: mais tempo para analisar o processo e o voto do relator, Alexandre de Moraes. Fux volta com seu voto deve ser derrotado, mas abre importante divergência.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No mais, até pela forma como o STF impôs uma narrativa ao chamar o processo de “trama golpista”, dificilmente haverá alguma surpresa.
Pense nisso!
PS: “Pois tudo que o ofereço é meu calor, meu endereço” Ângela Ro Ro (1949-2025).
PS2: como alerta o leitor Antonio Jales é o personagem interpretado por Keanu Reeves (Jonathan Harker} e não Gary Oldman que faz o “papel do advogado que aceitou o trabalho na Transilvânia (Romênia). O britânico incorpora a personagem de Drácula. Grato!