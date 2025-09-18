fechar
Política | Notícia

Silvio Costa Filho recebe homenagem da Câmara Municipal do Recife

Ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal recebeu a Medalha de Mérito José Mariano, mais alta comenda concedida pela Câmara

Por JC Publicado em 18/09/2025 às 22:02
Ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Silvio Costa Filho (Republicanos) recebeu da Câmara Municipal do Recife a Medalha de Mérito José Mariano, nesta quinta-feira (18)
Ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Silvio Costa Filho (Republicanos) recebeu da Câmara Municipal do Recife a Medalha de Mérito José Mariano, nesta quinta-feira (18) - Wesley D'Almeida/Reprodução

O ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Silvio Costa Filho (Republicanos), foi homenageado, nesta quinta-feira (18), pela Câmara Municipal do Recife, recebendo dos vereadores a Medalha de Mérito José Mariano, a mais alta comenda concedida pela Câmara a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

A homenagem foi proposta pelo vereador Hélio Guabiraba (PSB) e aprovada por unanimidade na Casa.

Em seu discurso, Silvio, que já foi vereador do Recife, deputado estadual, deputado federal e secretário de Estado, destacou a emoção de receber a honraria e reafirmou compromisso com o Recife, Pernambuco e o Brasil.

"Agradeço de coração a todos os vereadores e ao povo do Recife por este reconhecimento. Essa medalha reforça meu compromisso de continuar trabalhando muito pela nossa cidade, por Pernambuco e pelo Brasil, sempre ao lado do presidente Lula e do prefeito João Campos", afirmou o ministro.

Políticos de diferentes partidos, lideranças políticas e empresariais e representantes da sociedade civil marcaram presença no evento.

Durante o evento, o ministro lembrou da sua passagem pela Casa José Mariano aos 21 anos, sendo o mais jovem vereador da história do Recife, destacando momentos da sua legislatura, como a criação do parlamento jovem. Silvio também lembrou de ações nos mandatos de deputado estadual e federal, voltadas ao Recife.

“Hoje é um dia especial nesta Casa. Estamos reunidos para prestar uma justa homenagem a um recifense que carrega no coração a política como missão de vida. Silvio Costa Filho, todos nós sabemos, você herdou de seu pai não apenas o nome, mas também a coragem de lutar pelo povo do Recife e de Pernambuco. Essa coragem se soma ao exemplo que sempre teve de sua mãe, Cinthia Costa, uma mulher de valores que ajudou a construir o homem que hoje aqui homenageamos”, disse Hélio Guabiraba, em seu discurso.

O vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), foi convidado a ocupar a tribuna e prestou homenagem ao ministro, representando também o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

"Quero fazer o meu registro de sua sensibilidade, do seu carinho e da sua atenção para com a nossa cidade”.

"Ao receber uma homenagem como esta, com o apoio de todos os vereadores desta Casa, tem um simbolismo muito grande. É o Recife quem está lhe abraçando", complementou. 

