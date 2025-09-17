Copom mantém Selic em 15% ao ano pela segunda vez seguida; veja o que esperar dos juros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Decisão unânime do Comitê de Política Monetária foi justificada pela incerteza no cenário externo e pela necessidade de conter a inflação no país.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 15% ao ano. O anúncio, feito no início da noite desta quarta-feira (17), marca a segunda reunião consecutiva em que o comitê opta por não alterar os juros, consolidando uma pausa no ciclo de alta que vigorou até julho.

A decisão, que já era amplamente esperada por analistas do mercado financeiro, foi justificada pela necessidade de cautela diante de um cenário econômico desafiador.

Cenário externo e inflação

Na justificativa para a manutenção dos juros em patamar elevado, o Banco Central continua a citar que o ambiente externo está "mais adverso", uma referência direta às incertezas geradas pelas políticas comerciais e fiscais dos Estados Unidos.

Internamente, o principal objetivo da Selic alta é conter a demanda aquecida para controlar a inflação. Juros elevados encarecem o crédito e estimulam a poupança, o que ajuda a frear a alta dos preços, mas também pode dificultar a expansão da atividade econômica.

Próximos passos

A taxa de 15% ao ano valerá pelos próximos 45 dias, até a próxima reunião do Copom. A ata detalhada com as discussões e as visões dos diretores do Banco Central sobre o cenário futuro será divulgada na próxima semana.

A manutenção da Selic em um dos níveis mais altos dos últimos anos sinaliza que o crédito para consumidores e empresas em Pernambuco e em todo o Brasil deve continuar caro no curto e médio prazo.

(Com informações da Agência Brasil).

