Olinda recebe 7ª edição da Expo Noivas e Debutantes

De 16 a 21 de setembro, a feira reunirá mais de 60 fornecedores, apresentando novidades, tendências e condições exclusivas para celebrações

A 7ª edição da Expo Noivas e Debutantes Entre Elas, um dos maiores eventos do setor de festas em Pernambuco, está de volta ao Shopping Patteo Olinda. De 16 a 21 de setembro, a feira reunirá mais de 60 fornecedores, apresentando novidades, tendências e condições exclusivas para quem planeja casamentos, festas de 15 anos e outras celebrações.

O evento é uma oportunidade para encontrar em um único local profissionais de todos os segmentos, incluindo:

Bolos, doces finos e chocolates

Cerimonial, decoração e convites

Fotografia e filmagem

Música e DJ

Vestidos de noiva e trajes para noivos

Salões de beleza e maquiagem

Buffets e casas de festas, incluindo opções na praia

Descontos e atrações especiais



Esta edição será a última chance em 2025 para contratar fornecedores com descontos exclusivos. Os visitantes que fecharem contratos na feira podem economizar mais de R$ 10 mil e ainda ganhar uma caricatura feita ao vivo, como brinde.

A programação especial inclui casamentos reais realizados durante o evento, com duas cerimônias curtas. Outra atração inédita é a demonstração de sobremesas com nitrogênio líquido, transformando a degustação em um espetáculo visual com efeitos de fumaça.

A jornalista Keila Fidelis, responsável pela feira, ressalta a importância do evento. "Para quem sonha em se casar, esse é o melhor momento para fechar contratos. É a chance de reunir os principais fornecedores em um só lugar e ainda garantir condições exclusivas”, afirmou.

Serviço



Evento: 7ª Expo Noivas e Debutantes Entre Elas

Local: Shopping Patteo Olinda – Térreo

Data: 16 a 21 de setembro de 2025

Horário: 9h às 22h

Entrada: Gratuita