Agricultura familiar ganha espaço na II FENEAF em Pernambuco a partir desta quarta (10)
Feira em Recife reúne 520 produtores de 113 municípios com 250 estandes, atrações culturais, palestras e experiências até domingo (14)
A Região Metropolitana do Recife recebe, a partir desta quarta-feira (10), a segunda edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (FENEAF).
O evento, promovido pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), acontece na sede da instituição, no bairro do Bongi, e segue até domingo (15).
Com o tema “Tradição que Cultiva o Futuro”, a feira busca valorizar a diversidade da agricultura familiar no estado.
Famílias produtoras
Segundo o IPA, mais de 230 mil famílias produzem em Pernambuco, responsáveis por 70% dos alimentos consumidos pelos pernambucanos e pela movimentação de cerca de R$ 700 milhões por mês.
Este ano, o evento registra recorde de inscrições e reunirá 520 produtores, distribuídos em 250 estandes. A estrutura ocupará 4.600 m² e contará com quatro pavilhões, reunindo representantes de 113 municípios.
“Este ano, nós teremos um pavilhão a mais que no ano passado e esperamos um público de 25 mil pessoas. Além disso, nos cinco dias de Feira, temos uma estimativa de mais de R$ 10 milhões de impacto direto na economia do estado. Também é importante ressaltar que nós nos preocupamos em fazer não só um evento de comercialização, mas um espaço de convivência para a família”, afirmou o presidente do IPA.
Espaços e atrações
Além da área de exposição, a feira terá um espaço voltado a povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e pescadores, destacando saberes ancestrais.
O Memorial IPA 90 Anos apresentará imagens e objetos históricos da instituição, enquanto a Experiência IPA 360° usará óculos de realidade virtual para aproximar o público da agricultura familiar.
A programação também inclui a Arena IPA 90, com palestras e Cozinha Show comandada pelo chef César Santos.
Entre as atrações, estão a Casa de Farinha centenária de Serra Talhada, que funcionará em tempo real, e o Museu do Queijo, do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP).
Programação cultural e interação
A FENEAF contará ainda com Concurso Fotográfico para colaboradores do IPA e o espaço “Direto da Horta”, que permitirá experiências de cultivo da terra.
Dois palcos receberão apresentações culturais, sendo um dedicado às comunidades tradicionais.
O evento é organizado pelo IPA, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco, e tem apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), do Consórcio Nordeste, do Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).