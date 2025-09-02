Agricultura familiar deve movimentar R$ 10 milhões em negócios na II Feneaf
Evento promovido pelo IPA reúne mais de 500 produtores, promove negócios e celebra a cultura e os saberes da agricultura familiar em Pernambuco
Com expectativa de gerar R$ 10 milhões em negócios, a II Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf) acontece de 10 a 14 de setembro, no Recife. O evento, promovido pelo governo do estado por meio do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), dará visibilidade a um setor que reúne mais de 230 mil famílias agricultoras, movimenta mais de R$ 700 milhões por mês e responde por 70% dos alimentos consumidos pelos pernambucanos.
O evento foi lançado nesta terça-feira (2), durante evento no IPA. Com o tema 'Tradição que Cultiva o Futuro', a feira vai reunir mais de 500 produtores de todas as regiões, em 250 estandes, ocupando 4.600 m² na sede do IPA, no Recife. A programação inclui áreas para povos originários, espaços culturais, atividades para crianças e atrações gastronômicas.
Porta para o mercado
Segundo o presidente do IPA, Miguel Duque, o evento aproxima os agricultores do mercado e amplia as oportunidades de negócios. “A Feneaf é um gesto do governo de valorização da agricultura familiar. Aqui, os trabalhadores poderão conhecer donos de comércio e ampliar o leque de contatos para comercializar seus produtos”, disse.
A expectativa é receber 25 mil visitantes nos cinco dias de feira. “Além da comercialização, queremos que o evento seja um espaço de convivência para as famílias”, destacou Duque.
Tradição e cultura
Entre as atrações, o público encontrará uma casa de farinha centenária, vinda de Serra Talhada, funcionando em tempo real; o Museu do Queijo do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP); além de experiências imersivas sobre a história do IPA e a agricultura familiar, como o Memorial IPA 90 Anos e a arena com palestras e cozinha show.
O evento também terá espaço para povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e pescadores, valorizando saberes e culturas ancestrais.
Serviço:
II Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (FENEAF)
- Dias: 10 a 14 de setembro
- Horário:
10/09 – 16h às20h
11,12,13/09 – 10h às 20h
14/09 – 10h às 16h
- Local: Sede do Instituto, Av. General San Martin, 1371, Recife
- Entrada: gratuita