Feira de Imóveis chega ao Recife com subsídios de até R$ 75 mil na casa própria

A Feira de Imóveis Morar Bem chega neste fim de semana ao Shopping Recife, com expectativa de movimentar mais de R$ 80 milhões

Neste fim de semana, a Feira de Imóveis Morar Bem chega ao Shopping Recife, com casas e apartamentos nos valores de R$ 190 a R$ 255 mil que tem subsídios de até R$ 75 mil, o que representa descontos de até 30% no preço da casa própria.

A feira acontece desta quinta (28) até o domingo (31), durante o horário de funcionamento do Shopping. A expectativa é de movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios gerados e sondados nesses quatro dias.

A feira

Dez construtoras e sete imobiliárias vão participar ofertando mais de seis mil imóveis nos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Os valores dos subsídios correspondem até R$ 55 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e até R$ 20 mil pelo programa Morar Bem, do governo do estado.

Apenas famílias com renda de até dois salários mínimos que não tem casa própria têm direito ao subsídio.

O programa do estado tem mais de 51 mil inscritos e já contemplou mais de 13 mil pessoas com o subsídio de R$ 20 mil na compra da primeira casa própria.

Oportunidade

O evento tem o apoio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e da Caixa Econômica Federal (CEF), e é uma oportunidade de estudar as opções de imóveis em Pernambuco.

“Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que já estão inscritos possam tirar dúvidas e conferir junto às construtoras as opções de imóveis disponíveis para compra, e até mesmo já sair com o contrato da casa própria assinado”, destaca Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.



