fechar
Metro Quadrado | Notícia

Feira de Imóveis chega ao Recife com subsídios de até R$ 75 mil na casa própria

A Feira de Imóveis Morar Bem chega neste fim de semana ao Shopping Recife, com expectativa de movimentar mais de R$ 80 milhões

Por Anaís Coelho Publicado em 26/08/2025 às 17:26
Feira Morar Bem na edi&ccedil;&atilde;o passada
Feira Morar Bem na edição passada - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Neste fim de semana, a Feira de Imóveis Morar Bem chega ao Shopping Recife, com casas e apartamentos nos valores de R$ 190 a R$ 255 mil que tem subsídios de até R$ 75 mil, o que representa descontos de até 30% no preço da casa própria.

A feira acontece desta quinta (28) até o domingo (31), durante o horário de funcionamento do Shopping. A expectativa é de movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios gerados e sondados nesses quatro dias.

A feira

Dez construtoras e sete imobiliárias vão participar ofertando mais de seis mil imóveis nos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Os valores dos subsídios correspondem até R$ 55 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e até R$ 20 mil pelo programa Morar Bem, do governo do estado.

Apenas famílias com renda de até dois salários mínimos que não tem casa própria têm direito ao subsídio.

O programa do estado tem mais de 51 mil inscritos e já contemplou mais de 13 mil pessoas com o subsídio de R$ 20 mil na compra da primeira casa própria.

Leia Também

Oportunidade

O evento tem o apoio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e da Caixa Econômica Federal (CEF), e é uma oportunidade de estudar as opções de imóveis em Pernambuco.

“Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que já estão inscritos possam tirar dúvidas e conferir junto às construtoras as opções de imóveis disponíveis para compra, e até mesmo já sair com o contrato da casa própria assinado”, destaca Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

13 mensagens de "bom dia" segunda-feira (25/08)!
MENSAGENS

13 mensagens de "bom dia" segunda-feira (25/08)!
Transforma Pride abre inscrições para edição 2025 no Recife e quer se consolidar como maior festival LGBTQIA+ do Brasil
Negócios LGBTQIA+

Transforma Pride abre inscrições para edição 2025 no Recife e quer se consolidar como maior festival LGBTQIA+ do Brasil

Compartilhe

Tags