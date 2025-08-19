Transforma Pride abre inscrições para edição 2025 no Recife e quer se consolidar como maior festival LGBTQIA+ do Brasil
Festival amplia espaço para empreendedores, artistas e destinos turísticos LGBTQIA+, com expectativa de atrair público para o Recife Antigo.
Clique aqui e escute a matéria
O Transforma Pride, maior feira LGBTQIA+ do Nordeste, já tem data marcada para sua edição de 2025: dias 27 e 28 de setembro, no Cais do Sertão e na Rua do Observatório, no Recife Antigo. A expectativa é reunir milhares de visitantes, artistas e empreendedores de diferentes regiões do país, consolidando o evento como o maior festival LGBTQIA+ do Brasil.
As inscrições para expositores já estão abertas e seguem até 31 de agosto. São mais de 200 vagas gratuitas para marcas e criadores de áreas como moda, beleza, gastronomia, artesanato, design e cultura. O objetivo é dobrar o número de participantes em relação ao ano passado e reforçar a importância da economia criativa gerada pela comunidade LGBTQIA+.
“Queremos bater recordes e mostrar que a comunidade é criativa, empreendedora e vital para a economia do país. O festival nasceu para dar voz e oportunidade a quem muitas vezes é invisibilizado”, afirma Henrique Guerra de Oliveira, idealizador e produtor executivo do evento.
Turismo LGBTQIA+ em pauta
O festival também será vitrine para destinos turísticos brasileiros voltados ao público LGBTQIA+. Estados terão estandes para divulgar suas cidades, em um segmento que movimenta bilhões na economia global. “Estamos falando de um público que viaja, consome, valoriza a cultura e impacta diretamente a economia do turismo”, reforça Henrique.
Ponto de encontro de feiras pelo Brasil
Desde sua criação, em 2024, o Transforma Pride se tornou inspiração para iniciativas semelhantes em outros estados e ganhou o apelido de “mãe” das feiras LGBTQIA+. No ano passado, caravanas do Ceará e de outros estados participaram da edição em Recife. Em 2025, o evento promete ampliar ainda mais essa rede de trocas e conexões.
Palco para a diversidade
A programação cultural inclui artistas independentes de todas as regiões do país e um show internacional de um grupo africano. Performers, cantores, comediantes e artistas plásticos terão espaço para se apresentar ao grande público. No ano passado, o festival já havia dado visibilidade inédita a artistas trans e travestis. Em 2025, a proposta é expandir esse protagonismo.
Reconhecimento nacional e internacional
O Transforma Pride já recebeu o Prêmio Nacional Sérgio Mamberti, foi citado pela ONU por sua sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e atraiu o interesse de órgãos públicos pelo impacto social e cultural que promove.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Evento aberto ao público
Com entrada gratuita, o festival é também oportunidade para o público antecipar as compras de Natal, conhecer marcas autorais e aproveitar gastronomia, shows e experiências culturais no Recife Antigo.
Serviço:
Transforma Pride 2025
- Cais do Sertão e Rua do Observatório – Recife Antigo (PE)
- 27 e 28 de setembro de 2025
- Entrada gratuita
- Inscrições abertas para expositores até 31 de agosto
Link de inscrição: https://www.even3.com.br/transforma-pride-inclusao-que-transforma-612801?fbclid=PAQ0xDSwMC67FleHRuA2FlbQIxMQABpyhzNswlTa84g_oube5XN0ys-iZDwCLGVJGrpv1u7-Iozd98lUE2ixAgVQvQ_aem_cy2SaBbzQYsSMZVKxNTXTA