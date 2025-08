Quando comprar um imóvel? Especialistas debatem cenário econômico no viodecast Metro Quadrado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cenário macroeconômico brasileiro e os impactos no mercado imobiliário foram debatidos no oitavo episódio do viodecast Metro Quadrado, nesta quinta-feira (31). O economista e professor da UFPE Écio Costa foi recebido pelo jornalista Lucas Moraes e o advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, sócio diretor do Tizei Mendonça Advogados Associados.

Apesar do ciclo de alta da taxa básica de juros e as restrições de crédito vivenciadas no Brasil, a análise é de que investir num ativo imobiliário é sempre uma boa alternativa, seja para se refugiar durante um momento de crise ou diversificar investimentos num momento de maior liquidez.

"Sempre é o momento de estar investindo em imóveis. Vai ter uma valorização e rentabilidade superior à renda fixa. Agora, é claro, precisa de observar o mercado, e o mercado no Nordeste tem trazido um retorno acima de uma Selic com o complemento da renda obtida com os aluguéis", esclarece Écio Costa.

Para Amadeu Mendonça, para além dos modelos viáveis de financiamento, as oportunidades ainda se concentram nos leilões. "Há um crescimento grande, além dos imóveis distratados, irregulares, não passíveis a financiamento, que pode se tentar uma barganhar, pagando menos e, posteriormente, valorizando o imóvel. Sempre é interessante observar o seu momento para saber se é a hora de investir ou não", pontua.

Também fora abordados questões como o impacto do tarifaço de Donald Trump sobre o mercado imobiliário brasileiro. Apesar de não ser atingido diretamente, o segmento pode ser afetado por uma possível retração da atividade econômica e na variação de materiais essenciais para a construção, a exemplo do aço.

O episódio completo pode ser assistido no canal do YouTube do JC Play. As transmissões do Videocast Metro Quadrado serão sempre às 19h, a partir do canal do YouTube JC Play (youtube.com/@JCPlayOficial).