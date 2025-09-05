Impulso ao agronegócio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Até o próximo domingo, o evento que mostra o fortalecimento de um setor que cresceu 11,5% em 2024, percentual maior que o dobro do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) estadual no ano passado, que foi de 4,9%, acontece no Centro de Convenções, em Olinda. A expansão do setor agropecuário ocupa o pavilhão com mais de 300 estandes, na 32ª edição da Agrinordeste. Tradicional vitrine de negócios, o evento também se notabiliza pelo compartilhamento de conhecimentos, pela troca de informações entre os empreendedores, pela busca comum de produtividade e de competitividade para a região, em especial para Pernambuco, que precisa dar um salto para se recuperar dos números negativos na economia como um todo nos últimos anos.

Realização da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), a Agrinordeste se apresenta como evidência e oportunidade. Evidência dos resultados obtidos por um setor essencial para o nosso desenvolvimento. E uma oportunidade, a partir do que foi conquistado, para demandar investimentos de porte, suscitar políticas de incentivo e atrair novos empreendimentos, que podem dar suporte na retomada do crescimento econômico.

A integração entre o campo e as áreas urbanas é cada vez mais valorizada, traduzida no potencial de articulação exibido pelo evento na parceria com dezenas de prefeituras e entidades como o Sebrae, a Sudene e o Banco do Nordeste. Produtores e consumidores se encontram, na iniciativa que traz a pujança e a criatividade da economia rural para o olhar dinâmico da cidade, promovendo aproximações nas quais se vislumbram um melhor destino coletivo. Um público de cerca de 30 mil pessoas é esperado para os quatro dias de evento, que tem entrada gratuita.

A oportunidade de juntar saberes não é desperdiçada. Serão feitas mais de uma centena de palestras e encontros técnicos em nove auditórios simultâneos. As caravanas de estudantes que estão programadas para ir ao Centro de Convenções têm uma agenda rica para escolher o que acompanhar, além de visitar os estandes. E entre os destaques desta edição, despontam a Feira de Produtos do Campo, o Espaço Moda Agro, o Studio Agrinordeste Podcast, com entrevistas e debates, o Festival Gastronômico Sabor do Campo, o 6º Show de Churrasco, o 17º Show de Lácteos e a 12ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana).

Representando mais de um quinto do PIB nacional, o agronegócio depende de inovações constantes na produção e da ampliação do mercado, para fazer com que seus ganhos sejam distribuídos em benefício da coletividade. Agregando características locais às vocações dos municípios e do estado, o agro pernambucano tem tudo para se consolidar como eixo da renovação econômica de Pernambuco.

