Feira Agrinordeste movimenta economia e agricultura em Pernambuco
Contando com mais de 300 estandes, o evento é a oportunidade perfeita de conhecer novas técnicas no setor agropecuário e entender mais sobre o mercado
A 32ª edição da Feira Agrinordeste começou nesta quinta-feira (4), no Centro de Convenções, em Olinda, reunindo uma programação repleta de cultura e técnica nos setores da agricultura.
O presidente do setor de agricultura e pecuária em Pernambuco, Pio Guerra, aponta que o evento deve ser maior que a edição de 2024.
"No ano passado ocorreu no final do ano, onde haviam muitos eventos concorrendo. Agora você tem um agrinordeste como um grande evento que o público está acostumado, é gratuito, já sabe que serve para a família e para o agricultor. Para comprar, para vender, se relacionar. Por isso o sucesso de 32 anos de existência".
Ele aponta que o evento cresce todos os anos.
"Em 32 anos você tem que dizer uma novidade todo ano. Eu digo que a maior novidade é que faz 32 anos que ela cresce, que a avaliação feita pelo Sebrae ao final do evento, dá de 95% a 100% de satisfação pelos expositores".
A feira funciona até o próximo domingo (7) e funciona das 10h às 21h. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito através do site (agrinordeste.com.br) ou presencialmente na entrada.