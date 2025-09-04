RogaDX 2025: O que esperar de um dos maiores encontros de inovação e tecnologia do Nordeste
Com a promessa de "acelerar carreiras", 4ª edição do evento em Maceió se consolida como um dos importantes pontos de encontro para a comunidade tech
O cenário de inovação do Nordeste tem um encontro marcado que já se tornou importante no calendário da comunidade tecnológica: o Roga DX. Em sua 4ª edição, o evento está programado para acontecer nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, no Centro de Convenções de Maceió, em Alagoas.
Mais do que uma conferência, o Roga DX se posiciona como "o maior encontro de tech innovation do nordeste", um ecossistema pulsante criado para impulsionar o desenvolvimento profissional e conectar talentos.
São cerca de 2 mil participantes, com mais de 40 palestras, 15 empresas tech participando e pelo menos 20 mentorias. Alguns palestrantes importantes são:
- Gustavo Guanabara, diretor educacional
- Fellyph Cintra, Google developer expert
- Karol Attekita, engenheira sênior iOS
O principal chamado do evento diz: "Acelere sua carreira no Roga DX". Essa premissa se traduz em uma programação cuidadosamente elaborada para atender às demandas de um setor em constante evolução.
Para profissionais que buscam a próxima etapa em sua jornada, neófitos que desejam ingressar no mercado ou curiosos que querem entender as tendências, o evento promete ser um catalisador de oportunidades.
A escolha de Maceió como sede reforça o compromisso do Roga DX em descentralizar os grandes debates sobre tecnologia, fortalecendo o polo de inovação local e regional.
Reunindo especialistas, empresas e a comunidade, o encontro cria um ambiente fértil para networking, aprendizado e, principalmente, para a troca de experiências práticas que moldam o futuro do trabalho no setor.
Vozes da comunidade: compartilhando conhecimento
O evento também se destaca por ser uma plataforma para líderes locais compartilharem suas vivências.
Para Luiz Siqueira, Coordenador de Engenharia de Software, o Roga DX tem uma "dimensão enorme pro Nordeste" por fortalecer a comunidade, onde ele pretende compartilhar seus "erros, aprendizados e desafios do dia a dia" na liderança de desenvolvedores.
Essa visão é compartilhada por Moisés Falcão, Gerente de Tecnologia e Inovação, que vê o Roga DX como um "espaço privilegiado para discutir liderança em tecnologia".
Para ele, o encontro é uma chance de compartilhar "histórias de superação e resultados" em um ambiente que conecta pessoas, tornando a experiência transformadora para todos os participantes.