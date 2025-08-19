fechar
Economia | Notícia

Brasileiros têm 70,5% da renda comprometida com contas, aponta Serasa

Estudo mostra que sobra em média menos de R$ 1 mil ao mês para novas despesas; famílias de baixa renda são as mais impactadas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 19/08/2025 às 12:03
Imagem de um porquinho de dinheiro
Imagem de um porquinho de dinheiro - iStock

Um levantamento da Serasa Experian revelou que 70,5% da renda dos brasileiros está comprometida com contas a pagar, como dívidas bancárias, faturas de cartão de crédito, energia elétrica, internet e outros gastos fixos. Com isso, sobram em média R$ 968 por mês para novas despesas.

O estudo destaca que o impacto é maior entre famílias de baixa renda. Entre os que recebem até um salário mínimo, 90,1% da renda está comprometida. Já entre consumidores que ganham mais de dez salários mínimos, o índice cai para 58,2%, o menor entre todas as faixas analisadas.

Série histórica

Apesar do patamar elevado, o comprometimento da renda vem apresentando queda gradual. Em 2022, a parcela comprometida era de 72,3%; em 2023, recuou para 72%; em 2024, para 70,9%; e agora está em 70,5%.

Segundo Eduardo Mônaco, vice-presidente de crédito e plataformas da Serasa Experian, essa redução pode estar ligada ao mercado de trabalho aquecido e a políticas de estímulo à renda.

“No entanto, temos observado, atualmente, que esse aumento na renda não está contribuindo para conter a elevação da inadimplência no país. Por isso, é tão importante o credor ter à sua disposição informações complementares acerca de cada CPF, como fonte da renda, indo além do comprometimento e capacidade de pagamento”, explica.

Saiba como assistir aos videocasts do JC

