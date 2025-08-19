Brasileiros têm 70,5% da renda comprometida com contas, aponta Serasa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estudo mostra que sobra em média menos de R$ 1 mil ao mês para novas despesas; famílias de baixa renda são as mais impactadas

Clique aqui e escute a matéria

Um levantamento da Serasa Experian revelou que 70,5% da renda dos brasileiros está comprometida com contas a pagar, como dívidas bancárias, faturas de cartão de crédito, energia elétrica, internet e outros gastos fixos. Com isso, sobram em média R$ 968 por mês para novas despesas.

O estudo destaca que o impacto é maior entre famílias de baixa renda. Entre os que recebem até um salário mínimo, 90,1% da renda está comprometida. Já entre consumidores que ganham mais de dez salários mínimos, o índice cai para 58,2%, o menor entre todas as faixas analisadas.

Série histórica

Apesar do patamar elevado, o comprometimento da renda vem apresentando queda gradual. Em 2022, a parcela comprometida era de 72,3%; em 2023, recuou para 72%; em 2024, para 70,9%; e agora está em 70,5%.

Segundo Eduardo Mônaco, vice-presidente de crédito e plataformas da Serasa Experian, essa redução pode estar ligada ao mercado de trabalho aquecido e a políticas de estímulo à renda.

“No entanto, temos observado, atualmente, que esse aumento na renda não está contribuindo para conter a elevação da inadimplência no país. Por isso, é tão importante o credor ter à sua disposição informações complementares acerca de cada CPF, como fonte da renda, indo além do comprometimento e capacidade de pagamento”, explica.



Saiba como assistir aos videocasts do JC