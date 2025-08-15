Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 com otimismo sobre Ucrânia e aposta em corte de juros nos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dólar encerrou a semana em forte queda, fechando abaixo do importante patamar de R$ 5,40 pela primeira vez em mais de um ano. A moeda americana recuou 0,35% nesta sexta-feira (15), cotada a R$ 5,3980. O movimento foi impulsionado por um ambiente externo favorável, com dois fatores principais no radar dos investidores.

O primeiro foi o otimismo do mercado em relação a um possível desfecho positivo na reunião entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia. A perspectiva de uma solução para o conflito diminui a aversão ao risco global, o que tende a enfraquecer o dólar e fortalecer moedas de países emergentes como o Brasil.

O segundo e principal fator foi a consolidação da aposta de que o Banco Central americano (o Fed) irá cortar sua taxa de juros em setembro. Juros mais baixos nos EUA tornam os investimentos no Brasil, que tem juros mais altos, mais atrativos, aumentando o fluxo de dólares para o país e, consequentemente, derrubando a cotação.

Real se destaca e projeções melhoram

Com o desempenho da semana, o real se consolida como a moeda emergente que mais se valorizou frente ao dólar em 2025, com uma queda acumulada de 12,66% na divisa americana.

Refletindo esse cenário, o banco Itaú, em relatório, revisou sua projeção para o dólar no final de 2025 e 2026, reduzindo a estimativa de R$ 5,65 para R$ 5,50. A melhora na perspectiva ocorre apesar da incerteza gerada pelas tarifas de Trump sobre as exportações brasileiras.

Analistas de mercado, no entanto, seguem cautelosos, apontando que, embora o cenário seja positivo, a instabilidade política de curto prazo pode dificultar novas quedas expressivas do dólar.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

