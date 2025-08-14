Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge maior patamar desde 2011

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o quinto mês seguido de expansão do setor; transporte de passageiros e cargas puxou o resultado positivo

*Com informações da Agência Brasil

O setor de serviços, responsável por empregar a maior parte da força de trabalho do País e englobando atividades como transporte, turismo, restaurantes, salões de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% de maio para junho, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira (14).

Este é o maior patamar da série histórica, iniciada em janeiro de 2011, superando os recordes de outubro de 2024 e maio de 2025. A sequência de cinco meses de alta acumulou avanço de 2% no período.

Crescimento no semestre e comparação anual

Com o desempenho de junho, o setor fechou o primeiro semestre de 2025 com alta de 2,5%. No acumulado de 12 meses, a expansão é de 3%.

Em relação a junho de 2024, o avanço foi de 2,8%.

Apenas transportes registraram alta entre os grandes grupos

Das cinco grandes atividades pesquisadas, apenas transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio cresceram na passagem de maio para junho, com alta de 1,5%.

Desempenho por segmento:

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: +1,5%

Serviços prestados às famílias: -1,4%

Serviços de informação e comunicação: -0,2%

Serviços profissionais, administrativos e complementares: -0,1%

Outros serviços: -1,3%

Transporte de cargas e passageiros impulsionou resultado

O analista do IBGE Rodrigo Lobo destacou que o setor de transportes tem o maior peso na pesquisa (36,4%), o que explica o impacto positivo no resultado geral.

“É o principal modal pelo qual se deslocam as mercadorias, como a safra, mas também bens industriais. É uma atividade intimamente correlacionada com maior dinamismo da economia”, afirma.

Segundo o levantamento, o transporte aéreo de passageiros e o transporte rodoviário de cargas foram os principais destaques.

Contexto com indústria e comércio

O resultado do setor de serviços completa o quadro dos principais indicadores conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE.

Indústria: cresceu 0,1% em junho ante maio e acumula alta de 2,4% em 12 meses;

Comércio: recuou 0,1% no mês, mas acumula avanço de 2,7% em 12 meses.

