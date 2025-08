Multimodal Nordeste 2025 começa com foco em inovação e logística no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A segunda edição da Multimodal Nordeste, o maior evento de logística, transporte e comércio exterior das regiões Norte e Nordeste, foi inaugurada ontem (5) no Recife Expo Center. A cerimônia de abertura reuniu autoridades, empresários e especialistas do setor para celebrar a expansão do evento, que dobrou de tamanho e espera atrair cerca de 10 mil visitantes até amanhã (7).

Com a participação de mais de 100 marcas expositoras, a feira se consolida como um ponto de encontro estratégico para toda a cadeia logística. "A primeira edição revelou a carência de um evento como este no Nordeste. Hoje conseguimos reunir grandes players de transporte rodoviário, marítimo, aéreo, armazenagem e sistemas logísticos, conectando todo o setor”, afirmou Domenico Carneiro, um dos diretores da feira.

Crescimento e protagonismo regional



O evento tem como objetivo fortalecer o protagonismo do Nordeste no mapa logístico do país. A presença de representantes de grandes complexos como o Porto de Suape sublinhou a importância da feira para o desenvolvimento regional. "Suape representa a logística digital de Pernambuco. É um complexo industrial-portuário estratégico e estamos vivendo um momento oportuno para discutir inovação, transição energética e integração com a Transnordestina”, destacou Rinaldo Lira, diretor do Porto de Suape.

O sucesso da feira é evidenciado pela sua expansão e pela alta procura por espaços. "A primeira edição foi um sucesso e, para 2025, conseguimos dobrar o tamanho da feira. Já temos fila de espera para 2026, o que comprova a força desse projeto”, ressaltou Rodrigo da Fonte, diretor da Insight Feiras & Negócios e da Multimodal Nordeste.

Inovação e debates



Entre os destaques da feira está a participação de empresas com soluções tecnológicas, como a NDD, que apresentou o NDD Log, uma plataforma para gestão de fretes que promete redução de até 7% nos custos logísticos. A empresa também promove o projeto Green Carbon, que calcula a pegada de carbono e realiza o plantio de árvores para compensação, alinhando-se a práticas ESG.

Simultaneamente à feira, o Conecta Multimodal promove debates sobre temas estratégicos para o futuro do setor, como inteligência artificial, sustentabilidade, supply chain e a transição energética. "É uma oportunidade de compartilhar conhecimento e fomentar inovação, com temas como tecnologia, sustentabilidade e a participação feminina na logística", disse Pedro Macedo, coordenador do painel.

A programação da Multimodal Nordeste 2025 segue até amanhã (7), das 14h às 20h, no Recife Expo Center.