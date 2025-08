Previsão da inflação para 2025 cai de novo, mas meta do governo será descumprida, diz Focus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Os economistas do mercado financeiro reduziram, pela décima semana consecutiva, a previsão para a inflação oficial do país em 2025. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Banco Central, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) este ano caiu de 5,09% para 5,07%.

Apesar da sequência de quedas, a estimativa do mercado continua acima do teto da meta de inflação perseguida pelo governo, que é de 4,5%. Com o índice acumulado em 12 meses já superando esse limite há seis meses, o estouro da meta para 2025 já é dado como certo, o que obrigará o presidente do Banco Central a enviar uma carta aberta ao Ministro da Fazenda explicando os motivos.

Juros altos por mais tempo

Como reflexo da inflação persistente, a expectativa do mercado é de que a taxa básica de juros, a Selic, permaneça no patamar de 15% ao ano até o final de 2025. A previsão de um primeiro corte nos juros foi adiada para 2026, quando a taxa deve recuar para 12,5% ao ano.

Na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de alta da Selic, mas sinalizou, em comunicado, que a incerteza gerada pelas tarifas nos EUA e a inflação corrente exigem a manutenção dos juros em um nível elevado por um período prolongado.

PIB e Dólar

As outras projeções do mercado tiveram pouca alteração:

Crescimento do PIB: A estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2025 permaneceu estável em 2,23%.

A estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2025 permaneceu estável em 2,23%. Cotação do Dólar: A previsão é de que a moeda americana encerre o ano valendo R$ 5,60.

(Com informações da Agência Brasil).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />