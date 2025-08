Entidades de Pernambuco se unem em defesa da permanência de Danilo Cabral na Sudene

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em nota, setor produtivo manifesta "profunda preocupação" com uma possível troca no comando da autarquia e elogia o trabalho do atual superintendente

As principais entidades empresariais e industriais de Pernambuco uniram-se em um posicionamento público em defesa da permanência de Danilo Cabral à frente da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

Em uma nota conjunta divulgada nesta sexta-feira (1º), o grupo manifestou "profunda preocupação" com a possibilidade de mudanças na gestão da autarquia federal.

O movimento, liderado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), surge em meio a articulações políticas em Brasília que poderiam resultar na substituição de Cabral. O texto é assinado por um bloco de peso, que inclui também o Centro das Indústrias de Pernambuco (CIEPE), o Grupo Atitude PE, o LIDE Pernambuco e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PE).

No documento, as entidades destacam que Danilo Cabral "vem conduzindo um trabalho de grande relevância para o fortalecimento do desenvolvimento regional, com especial atenção às demandas do Estado de Pernambuco".

O setor produtivo classifica o atual superintendente como um "parceiro estratégico", com "vasta experiência na gestão pública e reconhecida capacidade de diálogo com a iniciativa privada", e afirma que ele tem atuado para viabilizar investimentos estruturadores para a região.

A nota reforça a importância da "manutenção de Danilo Cabral na superintendência da SUDENE, garantindo a continuidade de um trabalho que vem gerando resultados concretos para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste".

Bastidores: Articulação de políticos do Ceará motivou a nota

A "profunda preocupação" manifestada pelas entidades empresariais de Pernambuco tem origem em uma forte articulação política vinda do Ceará para remover o pernambucano Danilo Cabral do comando da Sudene.

Segundo apuração do colunista Elielson Lima, da Rádio CBN, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), teria pedido diretamente ao presidente Lula a saída de Cabral.

A motivação seria a atuação do superintendente em defesa do trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina, contrariando os interesses do Ceará, que busca garantir os recursos atuais apenas para o seu trecho da obra.

A movimentação é vista como mais um capítulo na disputa por espaço e poder entre Pernambuco e Ceará. Diante deste cenário, a nota conjunta liderada pela Fiepe funciona como uma contraofensiva do setor produtivo pernambucano, buscando mostrar ao governo federal que uma eventual troca no comando da Sudene enfrentará forte resistência no estado.

Confira a nota na íntegra:

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) manifesta sua profunda preocupação com a possibilidade de mudanças na gestão da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

À frente da autarquia, o superintendente Danilo Cabral vem conduzindo um trabalho de grande relevância para o fortalecimento do desenvolvimento regional, com especial atenção às demandas do Estado de Pernambuco.

Com vasta experiência na gestão pública e reconhecida capacidade de diálogo com a iniciativa privada, Danilo Cabral tem se consolidado como um parceiro estratégico do setor produtivo, atuando de forma incansável para viabilizar diversos investimentos estruturadores que impactam positivamente toda a região.

Diante disso, as entidades listadas abaixo reforçam a importância da manutenção de Danilo Cabral na superintendência da SUDENE, garantindo a continuidade de um trabalho que vem gerando resultados concretos para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste.

Assinam esse posicionamento: