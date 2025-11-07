"Orixás em Verso e Rima" celebra ancestralidade no Recife com lançamentos de cordéis infantis apoiados pela Lei Paulo Gustavo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os textos assumem a voz de autoras negras nordestinas e tratam a religiosidade de matriz africana com rigor e linguagem lúdica

Clique aqui e escute a matéria

Mari Bigio e Kemla Baptista lançam, no Recife, a coletânea infantil “Orixás em Verso e Rima”. Os cinco títulos reforçam a centralidade da cultura afro-brasileira na formação leitora e combinam recursos estéticos e pedagógicos, como xilogravuras, glossário de iorubá e faixas em áudio, além de apresentações ao vivo com contação de histórias e recursos de acessibilidade.

Os lançamentos ocorrem em dois momentos, um na quarta-feira (12) , às 14h, na Casa de Alzira/Muafro, no Recife Antigo, e outro na quinta-feira (13), às 14h, no Museu da Abolição, na Madalena, Zona Norte do Recife.

Obras

A obra reúne cinco títulos dedicados a Oxalá, Exu, Yemanjá, Nanã e Xangô, com foco na mediação de leitura na primeira infância e na valorização da ancestralidade afro-brasileira.

Os textos, escritos por Mari Bigio a partir de argumentos de Kemla Baptista, assumem a voz de autoras negras nordestinas e tratam a religiosidade de matriz africana com rigor e linguagem lúdica, voltada a leitores em formação.

As sessões de lançamento terão contação de histórias e performances poético-musicais inspiradas nos cordéis, estimulando imaginação, linguagem e repertório cultural desde cedo, com ênfase em educação antirracista e no reconhecimento das matrizes africanas como patrimônio vivo. Os textos ganharão encenação e sonoplastia ao vivo; cada apresentação contará com interpretação em Libras.

“Para muitas infâncias, o cordel é a primeira chave. Quando verso, imagem e som se encontram, com xilogravura, glossário em iorubá e narração em áudio nas nossas vozes, as crianças reconhecem os Orixás como parte da própria história e aprendem cuidado, respeito e pertencimento. A leitura vira experiência viva de escuta, corpo e memória, fortalecendo a mediação de educadores e famílias desde a primeira infância”, afirma Mari Bigio.

Kemla Baptista destaca o caráter formativo da obra ao integrar pesquisa, mediação de leitura e referências da cultura iorubá em contextos escolares e familiares.

“Diante da dívida histórica do país com os povos de terreiro e do histórico excludente na tradição do cordel, esta obra se apresenta como publicação necessária e pioneira. Ao combater intolerâncias e preconceitos, ela reinventa a tradição a partir do olhar, da escuta e do afeto das crianças, recolocando o cordel como ferramenta de memória, reparação simbólica e futuro. Queremos que cada criança reconheça a beleza e a sabedoria da cultura iorubá como parte da nossa história coletiva”, afirma a autora.

Valor pedagógico

Ainda segundo as autoras, a coletânea, além do valor artístico, tem forte potencial pedagógico. Pode integrar acervos de escolas e bibliotecas e apoiar aulas, estudos e mediações de leitura sobre os Orixás, as heranças africanas e a literatura de cordel. Trata-se de um material lúdico que qualifica a experiência de leitura e fortalece o apreço pela literatura desde cedo.

A tiragem é de 2.500 folhetos de cordel em 500 coletâneas, das quais 100 serão distribuídas gratuitamente em escolas da Rede Municipal do Recife, além da distribuição gratuita nos 2 momentos de lançamento. O projeto tem apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, com recursos do Ministério da Cultura do Governo Federal, e conta com apoio cultural da Casa de Alzira/Muafro, do Museu da Abolição e da Secretaria da Primeira Infância do Recife.

Serviço

Lançamento da coletânea “Orixás em Verso e Rima” (Mari Bigio e Kemla Baptista)

Onde: Casa de Alzira/Muafro, Recife Antigo (12/11); Museu da Abolição, Rua Benfica, 1150, Madalena (13/11). A partir das 14 horas - em ambos locais.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

