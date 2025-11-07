Peça 'Tom na Fazenda', com Armando Babaioff, cumpre nova temporada no Recife; veja detalhes
Apresentações serão realizadas desta sexta-feira (7) e sábado (8), às 20h, e no domingo (9), às 19h, no Teatro Luiz Mendonça, Zona Sul do Recife
Clique aqui e escute a matéria
Depois de circular pela Europa e por outras cidades brasileiras, o espetáculo "Tom na Fazenda", estrelado por Armando Babaioff, cumpre uma nova e curta temporada no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.
As apresentações serão realizadas desta sexta-feira (7) e sábado (8), às 20h, e no domingo (9), às 19h. Os ingressos custam entre R$ 140 e R$ 70 (meia-entrada), disponíveis no site do Teatro Luiz Mendonça.
Idealizada por Babaioff e dirigida por Rodrigo Portella, a montagem já foi vista por mais de 160 mil pessoas. O elenco conta ainda com Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, além do próprio Babaioff, em um drama intenso que aborda temas contemporâneos e urgentes, como homofobia e patriarcado, atravessados por complexas dinâmicas familiares.
Sinopse
O publicitário Tom (Armando Babaioff) viaja à fazenda da família para o funeral de seu companheiro. Ao chegar, descobre que a sogra, Agatha (Denise Del Vecchio), nunca soube de sua existência, nem da homossexualidade do próprio filho.
A situação se complica quando Agatha revela estar à espera de Helen, a suposta "namorada" do falecido, personagem que na verdade é Sara (Camila Nhary), cúmplice em uma farsa criada para preservar a ilusão da heterossexualidade.
Inspiração em dramaturgo canadense
Inspirado na peça "Tom à la ferme", do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, o espetáculo nasceu após Babaioff conhecer o filme homônimo de Xavier Dolan (2013), adaptação da obra original.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O próprio Bouchard resume a essência da história em uma frase contundente: "Os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar."
Uma reflexão que sintetiza as dores e conflitos não apenas do personagem central, mas de muitos jovens que vivem realidades semelhantes todos os dias.
SERVIÇO
Tom na Fazenda
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Parque Dona Lindu
Quando: Sexta (7) e sábado (8), às 20h; domingo (9), às 19h
Ingressos: R$ 140 e R$ 70 (meia), à venda no teatroluizmendonca.byinti.com
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />