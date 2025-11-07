fechar
Cultura | Notícia

Peça 'Tom na Fazenda', com Armando Babaioff, cumpre nova temporada no Recife; veja detalhes

Apresentações serão realizadas desta sexta-feira (7) e sábado (8), às 20h, e no domingo (9), às 19h, no Teatro Luiz Mendonça, Zona Sul do Recife

Por Emannuel Bento Publicado em 07/11/2025 às 12:12
Armando Babaioff em 'Tom na Fazenda'
Armando Babaioff em 'Tom na Fazenda' - VICTOR POLLAK/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Depois de circular pela Europa e por outras cidades brasileiras, o espetáculo "Tom na Fazenda", estrelado por Armando Babaioff, cumpre uma nova e curta temporada no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

As apresentações serão realizadas desta sexta-feira (7) e sábado (8), às 20h, e no domingo (9), às 19h. Os ingressos custam entre R$ 140 e R$ 70 (meia-entrada), disponíveis no site do Teatro Luiz Mendonça.

Idealizada por Babaioff e dirigida por Rodrigo Portella, a montagem já foi vista por mais de 160 mil pessoas. O elenco conta ainda com Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, além do próprio Babaioff, em um drama intenso que aborda temas contemporâneos e urgentes, como homofobia e patriarcado, atravessados por complexas dinâmicas familiares.

Sinopse

O publicitário Tom (Armando Babaioff) viaja à fazenda da família para o funeral de seu companheiro. Ao chegar, descobre que a sogra, Agatha (Denise Del Vecchio), nunca soube de sua existência, nem da homossexualidade do próprio filho.

Leia Também

A situação se complica quando Agatha revela estar à espera de Helen, a suposta "namorada" do falecido, personagem que na verdade é Sara (Camila Nhary), cúmplice em uma farsa criada para preservar a ilusão da heterossexualidade.

Inspiração em dramaturgo canadense 

Inspirado na peça "Tom à la ferme", do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, o espetáculo nasceu após Babaioff conhecer o filme homônimo de Xavier Dolan (2013), adaptação da obra original.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O próprio Bouchard resume a essência da história em uma frase contundente: "Os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar."

Uma reflexão que sintetiza as dores e conflitos não apenas do personagem central, mas de muitos jovens que vivem realidades semelhantes todos os dias.

SERVIÇO
Tom na Fazenda
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Parque Dona Lindu
Quando: Sexta (7) e sábado (8), às 20h; domingo (9), às 19h
Ingressos: R$ 140 e R$ 70 (meia), à venda no teatroluizmendonca.byinti.com

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Há 200 anos, o Diario de Pernambuco nascia como pequeno folheto para se tornar instrumento de unificação regional do Nordeste
HISTÓRIA

Há 200 anos, o Diario de Pernambuco nascia como pequeno folheto para se tornar instrumento de unificação regional do Nordeste
Horóscopo 07/11: Hoje, seus instintos apurados vão farejar ótimas oportunidades de negócios e investimentos
Astrologia

Horóscopo 07/11: Hoje, seus instintos apurados vão farejar ótimas oportunidades de negócios e investimentos

Compartilhe

Tags