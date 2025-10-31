Perna Cabeluda, Galega de Santo Amaro e mais: conheça as lendas urbanas que assombram o Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Do Centro aos becos de Santo Amaro, a cidade tem um acervo de lendas que se misturam à memória popular e são contadas de geração para geração

Mesmo sem precisar de abóboras, decorações macabras e fantasias nas ruas, o Halloween do Recife tem um clima sobrenatural próprio. A capital pernambucana tem um acervo de lendas arrepiantes que se misturam à memória popular e são contadas de geração para geração.

Do Centro aos becos de Santo Amaro, o imaginário recifense é composto por fantasmas, aparições e figuras misteriosas que se tornaram parte da identidade cultural da cidade. Conheça algumas lendas urbanas:

Perna Cabeluda

Entre as lendas mais emblemáticas e conhecidas do Recife está a Perna Cabeluda, que surgiu por volta da década de 70. Dizem que, à noite, uma perna grossa e peluda aparece sozinha pelas ruas desertas da cidade, atacando as pessoas que cruzam seu caminho com chutes e rasteiras.

Ninguém sabe de onde ela veio ou o que procura, mas sua fama de “justiceira popular” nasceu nas décadas passadas, quando moradores juravam ter sido perseguidos por ela nas madrugadas no centro.

Os comunicadores Jota Ferreira e Geraldo Freire foram os responsáveis por transformar a Perna Cabeluda em um fenômeno real no Recife, utilizando os noticiários de rádio da madrugada, como na antiga Rádio Repórter.

Galega de Santo Amaro

Outra história é a da Galega de Santo Amaro. Bela e sedutora, ela costuma aparecer nas redondezas do Cemitério de Santo Amaro, atraindo homens desavisados para um passeio noturno.

Porém, o encanto se perde quando a moça revela seu verdadeiro rosto: um esqueleto com um sorriso macabro. A lenda diz que ela leva os homens até um jazigo e se transforma antes de desaparecer pelos túmulos.

A Emparedada

No coração do Centro, a Emparedada da Rua Nova representa uma das histórias mais trágicas e sombrias da cidade.

Segundo o livro "A Emparedada da Rua Nova", de Carneiro Vilela, a lenda diz que uma jovem de família nobre foi emparedada viva pelo próprio pai, após engravidar de um homem humilde.

O crime, escondido entre as paredes de uma casa antiga, teria dado origem a rumores de que é possível ouvir gritos e o som de correntes arrastando vindo da casa.

Praça Chora Menino

Na Praça Chora Menino, em Santo Antônio, moradores relatam ouvir o choro de uma criança.

A lenda conta que, durante uma revolta no século XIX, muitas vítimas, incluindo crianças, foram enterradas no local que hoje é a Praça Chora Menino.

Dizem que é possível ouvir o choro de um menino na praça, como um lembrete das tragédias que marcaram o passado, e também há uma estátua que representa uma mulher com uma criança no colo no local.

Praças de Burle Marx - Praça Chora Menino (Boa Vista) - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Papa-Figo

As assombrações não se limitam só a fantasmas. O lendário Papa-Figo, descrito por Gilberto Freyre em Assombrações do Recife Velho, é uma figura que aterrorizou gerações de crianças.

De acordo com sites diversos da internet, trata-se de um homem doente que precisa se alimentar de fígados humanos, principalmente de crianças, para sobreviver.

A lenda serve como um aviso para manter as crianças afastadas de estranhos e longe de perigos.

O Fantasma do Teatro Santa Isabel

As pessoas que frequentam o Teatro Santa Isabel dizem que nos camarins, corredores, plateia e camarotes, há sons inexplicáveis, como ecos que parecem vir de lugar nenhum.

Funcionários também relataram ter escutado o som de piano tocando, mesmo sem ter ninguém no local. Assim que alguém tenta se aproximar do instrumento, a melodia cessa abruptamente.

Entre as aparições mais comentadas, duas se destacam. A primeira é a de uma bailarina vestida com roupas antigas, que surge dançando sozinha no palco vazio. Quando alguém tenta se aproximar, ela simplesmente desaparece.

A segunda é a figura de uma poetisa, uma alma errante que declama versos sobre os segredos do Recife.

Boca de Ouro

Na capital pernambucana, o Boca de Ouro é uma assombração sombria que vaga pelas ruas e amedronta quem cruza seu caminho após o cair da noite.

Ele aborda pessoas que vagam sozinhas pelas ruas desertas e sempre pede fogo a esses desavisados.

O Boca de Ouro tem uma aparência de zumbi e um rosto "carcomido de defunto" e exala um forte cheiro de enxofre, podendo fazer as vítimas desmaiarem de pânico e aparecer várias vezes, mesmo que a pessoa tente fugir.



