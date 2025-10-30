Produtores e artistas já podem se inscrever nos Ciclos Carnavalesco e Junino 2026 de Pernambuco
Podem participar artistas, grupos, coletivos, orquestras, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e mais; Convocatória está aberta até 24 de novembro
O Governo de Pernambuco está recebendo inscrições para a seleção de propostas para compor as programações dos festejos dos Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco 2026 (CAJU).
Podem participar artistas, grupos, coletivos, orquestras, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e agremiações tradicionais. A convocatória está sendo feita até o dia 24 de novembro, por meio do Mapa Cultural de Pernambuco.
Quem pode se inscrever
Os interessados podem participar desde que seus representantes estejam devidamente habilitados. Confira alguns critérios:
- Podem participar Pessoas Físicas com mais de 18 anos, naturais de Pernambuco ou domiciliadas no estado há pelo menos um ano;
- Pessoas Físicas que possuam o título de Cidadania Pernambucana concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe);
- Microempreendedores Individuais (MEIs) com Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) compatível com a proposta inscrita;
- Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que possuam natureza cultural e atue em áreas como produção musical, agenciamento artístico ou segmentos afins.
Categorias artísticas
As categorias artísticas propostas pelo processo se dividem em dois blocos: para o Carnaval, serão selecionadas propostas das seguintes áreas:
- Culturas Populares de Tradição Carnavalesca;
- Culturas Populares Diversas;
- Orquestras (de palco, de sopro e de frevo), Dança de Tradição Carnavalesca;
- Música de Difusão de Repertório Carnavalesco;
- Outros gêneros musicais.
Já no ciclo junino, as categorias incluem:
- Culturas Populares de Tradição Junina;
- Culturas Populares Diversas;
- Música de Difusão de Repertório Junino;
- Trios Pé-de-Serra;
- Quadrilha Junina;
- Outros gêneros musicais.
Informações e dúvidas
As propostas deverão ser inscritas exclusivamente por meio da plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, mediante o cadastro do proponente como Agente Individual — mesmo no caso de propostas coletivas.
"Com isso, apenas inscrições vinculadas a perfis individuais serão aceitas, independentemente da natureza da proposta apresentada", diz a Secult-PE.
Para os casos de dúvidas ou problemas técnicos com a plataforma, o suporte será prestado exclusivamente por meio do WhatsApp (81) 3184-3018 e pelo e-mail contato.mapacultural@secult.pe.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
Já sobre informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre a documentação exigida, os contatos podem ser feitos pelo e-mail contactacaofundarpe@gmail.com, e o telefone (81) 3184-3015, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
