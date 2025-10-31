Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 16 finalistas de nove municípios das regiões Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sertão, a decisão acontece neste domingo (2)

A tradicional Batalha da Escadaria, do Recife, juntamente com o Duelo de MC's PE, realiza a final do Duelo de MCs Estadual neste domingo (2), na Livraria do Jardim (Avenida Manoel Borba, nº 292, bairro da Boa Vista), no centro do Recife, das 15h às 19h30.

A competição, que classificação para o Duelo de MCs Nacional, que ocorre todos os anos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, tem entrada gratuita. Vale destacar que o Estado de Pernambuco está em todas as disputas da história do nacional, que em 2025 chega à 13ª edição.

A final estadual reúne 16 MC’s de nove municípios entre Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte e Sertão. As cidades envolvidas são Arcoverde, Camaragibe, Glória do Goitá, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Recife e Vitória de Santo Antão.

Rimadores finalistas

Acuca

Alemão

Dith

Hogue

Jason

Koda

Nandinho

Neto

Ninja

N.I.X

Otzi

R Prince

Tedy

Ton

Vitú

Pela primeira vez, mulheres estão na disputa e a campeã da seletiva, Dith, de Camaragibe, e N.I.X, de Arcoverde, conseguiram o feito. Essa conquista dentro do movimento hip hop é fruto da criação da batalha da diversidade, incluindo este ano mulheres, pessoas não-binárias e homens trans entre as seletivas por regiões de Pernambuco.

Da lista atual de MC’s finalistas, três já chegaram ao nacional: Jason (atual campeão estadual - 2024), Vitú (2023 e 2018 - dois títulos estaduais, além da classificação na repescagem na temporada 2020/2021) e Houge (2022).

Este ano, o Duelo de MCs Nacional está marcado para os dias 22 e 23 de novembro, no local de sempre, que é o Viaduto Santa Tereza, localizado no centro de Belo Horizonte (MG). Os primeiros movimentos nacionais foram no ano de 2007, com o coletivo Família de Rua, de BH, e desde 2012 existe a disputa, sendo a mais tradicional de rimas do país. O atual vencedor é o mineiro Martzin. No total, 32 MC’s representaram todos os estados da federação e do Distrito Federal.

“É importante informar que o regulamento oficial do Duelo de MCs Nacional indica obrigatoriamente 25% do número total das vagas para mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e PCDs em cada seletiva classificatória. Inclusive, a Manguetown Revista (mídia independente pernambucana) está com um levantamento de dados que aponta o seguinte: das 27 unidades federativas do país, apenas os estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Roraima realizaram este ano as chamadas batalhas da diversidade como competições classificatórias para a final do estadual, enquanto Piauí, Rio Grande do Sul, Amazonas e Mato Grosso estão no circuito com seletivas realizadas por batalhas fixas e exclusivas para mulheres e pessoas trans”, destaca o pernambucano Luiz Carlos, criador da Batalha da Escadaria.

Mesmo com o percentual obrigatório, as próprias MC’s questionam que a recomendação não é suficiente para garantir a participação equivalente de gênero. Como solução, a sugestão é organizar mais batalhas exclusivas.

“Numa entrevista à Manguetown Revista, a gente argumenta que é importante crescer a quantidade de espaços de gênero como forma de proteção e protagonismo. Ainda na publicação da reportagem, reforçamos que a criação de ambientes funciona como ponto de partida para fortalecer a autoestima e ampliar redes de apoio, sem a pressão e hostilidade comuns nas batalhas mistas”, comenta Fabidonas, artista e rapper pernambucana autoral, além de jurada da Batalha da Escadaria.

A apresentação da final do Estadual é feita por PR Mc na Voz, Karolayne (PK) e Bettina. Fabidonas, Ed Black, Pedrinho e Gaijin formam o júri. PK vem de Caruaru, no Agreste do estado. Vale dizer que em cada ano alterna a escalação de apresentadoras e apresentadores, assim como as juradas e jurados.

A temporada 2025 chega à conclusão celebrando 15 encontros pela Seletiva Regional Pernambuco — abertura do calendário no mês de junho —, em parceria com 14 batalhas das regiões Metropolitana do Recife, Agreste e Sertão do estado. O 15º momento do ano é justamente a final pela Batalha da Escadaria e Duelo de MC's PE. Os duelos regionais foram disputados em dez municípios:

Arcoverde (Batalha do Escadão);

Camaragibe (Batalha dos Camarás);

Caruaru (Batalha do Pátio);

Goiana (Batalha da Duque);

Igarassu (Batalha do Sítio Histórico);

Ipojuca (Batalha do Ó); Olinda (Batalha da Orla e Batalha do Pátio);

Recife (Batalha do Trombone, Batalha da Escadaria, Batalha na Várzea e Batalha Iburaclan);

Surubim (Batalha dos Nômades) e

Vitória de Santo Antão (Batalha da Grade).

Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife e duelo de hip hop mais antigo do Norte-Nordeste, a Batalha da Escadaria está em atividade desde 2008, de maneira autônoma e organicamente. Referência e resistência da cultura de rua, a Escadaria mantém viva a cena urbana, periférica e independente, englobando diversas artes comunitárias, como audiovisual, rap, grafite, música etc. O encontro da batalha é no cruzamento da rua do Hospício com a Avenida Conde da Boa Vista, no centro recifense.

Batalha da Escadaria nas comunidades

Este ano, dentro da própria movimentação da final do Estadual, também tem a estreia da “Batalha da Escadaria nas comunidades”. Ou seja, essa primeira etapa contempla o bairro da Boa Vista, no centro do Recife. Em breve, vai chegar em diferentes territórios periféricos recifenses, como Várzea, Jardim São Paulo, Ibura, San Martin e Alto Santa Terezinha.

O circuito tem incentivo público, com o financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal, e no município pela Prefeitura do Recife e Secretaria de Cultura do Recife.

“Em cada etapa nas comunidades, dois MC’s se classificam para a final. São seis classificatórias até a finalíssima, com 12 MC’s disputando o título inédito da ‘Batalha da Escadaria nas comunidades’, estreando essa circulação nas ‘quebradas’ após conquista do edital público”, explica o arte-educador e produtor cultural Luiz Carlos.

