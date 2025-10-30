Curta pernambucano de ficção científica 'Sertão 2138' ganha prêmio no Espírito Santo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gravado no Sertão do Pajeú, curta venceu o prêmio de Melhor Fotografia no 11º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema)

O filme pernambucano "Sertão 2138", ficção científica dirigida Deuilton Junior, venceu o prêmio de Melhor Fotografia no 11º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema).

Com direção de fotografia assinada por Gabriel Manes, o filme foi gravado no município de Tuparetama, no Sertão do Pajeú. O filme foi realizado por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A narrativa de ficção científica apresenta uma distopia marcada por discussões sobre racismo, desigualdade social e crise ambiental, subvertendo os estereótipos historicamente atribuídos ao sertão brasileiro no cinema.

"É um gênero que gosto muito e busco inovar nos filmes, fui em busca de um lugar diferente, novo e o Sertão foi o local que encontrei para me inspirar, também dando destaque para o protagonismo negro, com a atriz Clau Barros", destacou Deuilton Junior.

A produção teve sua estreia internacional em abril no 41º Chicago Latino Film Festival, um dos principais eventos dedicados ao cinema latino nos Estados Unidos.

Festival

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) premiou narrativas do sertão à cidade grande, abordando temas ambientais, sociais e culturais. O grande vencedor foi "Pupá", documentário dirigido por Osani, do Rio Grande do Norte, eleito Melhor Filme pelo júri oficial.

Outros destaques foram "A Nave que Nunca Pousa", documentário de Ellen Morais (PB), premiado por Melhor Montagem. A Menção Honrosa ficou com "Nascida com a Manhã", de João Giry (ES), um retrato emocionante sobre cuidado e amor materno, que também arrebatou o público, levando o Prêmio Júri Popular da 11ª Mostra Cine.Ema.

Confira os vencedores da 11ª Edição do Festival Cine.Ema:

Melhor Filme: Pupá — Dir. Osani (RN)



Pupá — Dir. Osani (RN) Melhor Montagem : A Nave que Nunca Pousa — Dir. Ellen Morais (PB)



: A Nave que Nunca Pousa — Dir. Ellen Morais (PB) Melhor Fotografia : Sertão 2138 — Dir. Deuilton B. Junior (PE)



: Sertão 2138 — Dir. Deuilton B. Junior (PE) Menção Honrosa: Nascida com a Manhã — Dir. João Giry (ES)



Nascida com a Manhã — Dir. João Giry (ES) Júri Popular Cine.Ema: Nascida com a Manhã — Dir. João Giry (ES)



Nascida com a Manhã — Dir. João Giry (ES) Júri Popular Cine.Eminha: Natureza — Dir. Sheila Rodrigues e Jaqueline Lopes (MG)

