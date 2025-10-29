fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 30/10: Ótimas oportunidades estão vindo para suas finanças e também uma promoção no trabalho

Hoje é dia de disciplina e esforço extra para resolver pendências, especialmente aquelas que podem impactar seu bolso

Por Aisha Vitória Publicado em 29/10/2025 às 15:29
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje é o dia para abraçar para trabalhar em grupo com foco no bem comum. Junte forças com amigos e torne seus sonhos realidade.

No amor, a sintonia está no ar! Aproveite o entrosamento com os amigos e flerte sem medo, pode rolar uma amizade colorida!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 27, 38, 18

Touro

Esteja pronto para oportunidades de brilhar profissionalmente. À tarde, mantenha o foco! Adapte seus hábitos à noite para uma saúde melhor.

O dia traz uma dose extra de sensualidade, perfeita para conquistas e para aquecer os corações apaixonados.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 39, 03, 12

Gêmeos

Hoje é dia de ousadia e criatividade! Quebre a rotina e esteja pronto para uma viagem surpresa. As conexões no trabalho podem surpreender positivamente.

À noite, prepare-se para altas doses de romantismo e grandes novidades na vida amorosa. Lance recente pode se consolidar!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 11, 61, 52

Câncer

Comece o dia ouvindo sua intuição. Descobertas reveladoras e oportunidades profissionais estão em foco, com ajuda familiar!

Limpe o espaço doméstico e cuide do corpo, abandonando maus hábitos. Ótimo dia para acentuar a paixão e aquecer a intimidade. Fique atento!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 23, 50, 15

Leão

Use o dia para estreitar laços e fazer novos contatos profissionais. A noite promete encanto e romance, atraindo uma energia de conto de fadas para casais e turbinando seu charme na paquera. Se jogue na positividade irradiada pela Lua Crescente!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 57, 30, 18

Virgem

Hoje é dia de disciplina e esforço extra para resolver pendências, especialmente aquelas que podem impactar seu bolso.

Os astros favorecem soluções de assuntos familiares. Cuide da saúde e mantenha expectativas realistas em relação ao amor para evitar frustrações.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 33, 26, 06

 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Comece a quinta-feira em alta! Aproveite as boas vibrações para se destacar em sorteios e manter a harmonia no trabalho.

Utilize a criatividade para alcançar seus objetivos. No amor, aproveite o clima de romantismo para agitar a vida a dois!

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 05, 23, 32

Escorpião

Hoje é um grande dia para priorizar a família e concluir tarefas de rotina. Sua intuição está em alta, então confie nela.

À noite, se um velho amor ainda mexe com seu coração, pode ser momento de reconsiderar, mas mantenha o ciúme sob controle!

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 53, 51, 17

Sagitário

Hoje promete ótimas energias para viagens, comunicação e trabalho em equipe. Aproveite esses aspectos para brilhar no trabalho e curtir momentos animados com amigos.

No amor, espere paqueras emocionantes e um romance atualizado através de boas conversas.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 57, 27, 39

Capricórnio

Dia de prosperidade! Ótimas oportunidades estão vindo para suas finanças e uma promoção no trabalho pode estar ao alcance.

Surpresas agradáveis na forma de ganhos inesperados. No amor, mantenha os olhos abertos para conquistas. Bons momentos ao lado do par.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 02, 16, 25

Aquário

Hoje a energia flui, com a Lua Crescente favorecendo sua assertividade! Use o poder do diálogo para se conectar melhor e resolver impasses com bom humor.

Seu charme está incrível, ótimo para chamar a atenção na conquista. Dedique tempo para demonstrar carinho à pessoa amada.

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 37, 10, 48

Peixes

Nesta quinta, acredite na sua intuição para encontrar oportunidades inesperadas. Priorize tarefas e espere boas novidades na carreira.

Mantenha segredos amorosos para garantir sucesso e, apesar de um romance mais lento, esteja aberto à energia positiva.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 04, 24, 15

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Virada silenciosa começa dia 30 e muda o destino de 4 signos para sempre
Signo

Virada silenciosa começa dia 30 e muda o destino de 4 signos para sempre
Quando o sol cruzar o fim de outubro, 3 signos recebem uma bolada milionária
Signo

Quando o sol cruzar o fim de outubro, 3 signos recebem uma bolada milionária

Compartilhe

Tags