Cultura | Notícia

Janela de Cinema 2025 ocupará três salas e exibirá destaques de Cannes

Entre os destaques internacionais desta edição está "Sirât" (2025), de Óliver Laxe, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2025

Por Emannuel Bento Publicado em 29/10/2025 às 16:18
Registro do 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife, que marcou a reabertura do Cinema São Luiz após quase 2 anos inativo
Registro do 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife, que marcou a reabertura do Cinema São Luiz após quase 2 anos inativo - VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO

O festival Janela Internacional de Cinema do Recife chegará à sua 16ª edição entre os dias 1º e 5 de novembro, ocupando três espaços de exibição de rua da capital: o Cinema São Luiz, o Cinema do Parque e o Cinema da Fundação.

A programação completa, que deve ser divulgada nos próximos dias, reúne longas inéditos, clássicos restaurados e curtas-metragens, abrangendo o cinema internacional, brasileiro e pernambucano em sessões distribuídas pelas três salas.

Destaques internacionais

Entre os destaques internacionais desta edição está "Sirât" (2025), de Óliver Laxe, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2025 e selecionado para representar a Espanha na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar.

Outro destaque é "Sentimental Value" (2025), novo trabalho de Joachim Trier, que recebeu o Grand Prix, segundo maior prêmio da mostra competitiva de Cannes.

"No Other Choice" (2025), de Park Chan-wook, vencedor do International People’s Choice Award no Festival de Toronto 2025.

Jomard Muniz de Britto

Além das estreias internacionais, o festival dedica uma mostra especial aos filmes recém-digitalizados de Jomard Muniz de Britto, em parceria com o Cinelimite, revisitando uma parte essencial da obra de um dos cineastas mais inventivos do Recife.

A programação inclui ainda a exibição do clássico recém-restaurado "São Paulo, Sociedade Anônima" (1965), de Sérgio Person, com apresentação do cineasta Kleber Mendonça Filho e debate com a filha do diretor, Marina Person.

Curadoria

"A edição de 2025 do Janela será mais curta em duração, mas, reconhecendo a relevância do festival para o Recife e para a cena brasileira, fizemos questão de reunir alguns dos títulos mais expressivos do circuito internacional deste ano, combinando obras de grandes autores sem abrir mão de algumas apostas", diz Pedro Azevedo Moreira, diretor de programação do Janela.

"Incluímos também uma seleção da recente produção de longas brasileiros e um conjunto de curtas que antecedem as sessões principais. Vale destacar ainda a primeira exibição pública de uma nova série de restaurações de filmes em super 8 do cineasta pernambucano Jomard Muniz de Britto, reafirmando o compromisso do Janela com o cinema pernambucano, do passado ao presente", completa.

Além de Pedro, a curadoria do festival é formada pelos cineastas e escritores Felipe André Silva e Dodô Azevedo, pela multiartista Biarritzzz e pelo montador e crítico Montez.

Arte

Nesta edição, a identidade visual do XVI Janela foi mais uma vez criada pela artista Clara Moreira, prestando homenagem à paisagem urbana e afetiva do Recife.

O desenho é inspirado nas varandas da Ponte Maurício de Nassau, uma das pontes que cruzam o Rio Capibaribe.

