Fernando de Noronha confirma festa de Réveillon com 3 dias de programação aberta ao público

A programação contará com atrações nacionais e pernambucanas, abrangendo diferentes estilos musicais, nos dias 31 de dezembro, 1 e 3 de janeiro

Com três dias de festa, a Administração de Fernando de Noronha confirma a realização do Réveillon da Ilha 2026, que ocorrerá nos dias 31 de dezembro, 1 e 3 de janeiro, na Praia do Porto. O evento será promovido em parceria com a iniciativa privada, com acesso gratuito à população e áreas destinadas à iniciativa privada, reforçando o compromisso da Administração com o desenvolvimento econômico e social do arquipélago.

A programação contará com atrações nacionais e pernambucanas, abrangendo diferentes estilos musicais. O line-up completo será divulgado no dia 8 de novembro.

A realização do Réveillon da Ilha deve gerar impactos positivos significativos na economia local, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior, impulsionando a taxa de ocupação hoteleira, movimentando o comércio e gerando novos empregos temporários. Além de fomentar o turismo e a economia, o Réveillon da Ilha 2026 também proporcionará momentos de lazer e celebração para os moradores de Noronha, que poderão desfrutar de shows gratuitos para comemorar a chegada do novo ano.

Com a realização do evento, Fernando de Noronha reafirma sua posição como um dos principais destinos turísticos do País, fortalecendo a imagem do arquipélago como referência em turismo e consolidando-se entre os melhores réveillons do Brasil.

Todo o evento será planejado e executado em estrito respeito às normas ambientais do arquipélago, garantindo a preservação dos ecossistemas locais, manejo adequado de resíduos e mínimo impacto sobre a natureza, reforçando o compromisso de Noronha com a sustentabilidade e conservação ambiental.

