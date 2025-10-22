fechar
Revéillon do Recife 2026: Atrações do Virada na Praia serão reveladas nesta quinta (23)

Prefeitura do Recife anunciará nomes de shows realizados nos dias 27, 28 e 31 de dezembro; Será o terceiro ano do atual formato do evento

Por Emannuel Bento Publicado em 22/10/2025 às 17:56
Virada Recife 2025 reuniu 1,2 milha?o de pessoas em quatro dias
Virada Recife 2025 reuniu 1,2 milha?o de pessoas em quatro dias - Edson Holanda/ PCR

A Prefeitura do Recife anunciará, nesta quinta-feira (23), às 11h, as atrações da Virada Recife 2026, que vai movimentar a cidade nos dias 27, 28 e 31 de dezembro.

Na ocasião, o prefeito João Campos, o vice-prefeito Victor Marques e demais autoridades vão dar os detalhes da festividade.

Será o terceiro ano do Réveillon neste formato na Praia do Pina, na Zona Sul, com estrutura e atrações custeadas pela iniciativa privada patrocinadora, além de uma área para público pagante.

Virada na Praia

Em seu primeiro ano, em 2023, o Virada na Praia teve nomes como Ivete Sangalo, João Gomes, Raphaela Santos e Xand Avião. Em 2024, foi a vez de Roberto Carlos, Alok, Nattan, Claudia Leitte e mais.

