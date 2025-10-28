Os espetáculos Chapeuzinho de Neve Adormecida e A Princesa dos Mares - O Musical prometem alegrar o final de semana da garotada
Com cenários atrativos e enredos que prendem os pequenos, as peças são perfeitas para garantir a diversão em família. Confira sobre os ingressos
Dois musicais encantadores retornam aos palcos, Chapeuzinho de Neve Adormecida, neste sábado (1°) e A Princesa dos Mares - O musical, no domingo (2), ambas no horário de 16h30. Os espetáculos prometem muita diversão para toda a família, no Teatro Luiz Mendonça.
Chapeuzinho de Neve Adormecida
A peça Chapeuzinho de Neve Adormecida é totalmente voltada para o público familiar e a montagem narra a história de Bia e seu irmão, Tom. Ele é um garoto estudioso, que gosta muito de ler, e ela é uma menina que não gosta de estudar, só pensa em ficar nas redes sociais.
Ao receber seu boletim escolar, Bia descobre que suas notas estão muito baixas e que seus professores lhe passaram uma atividade como recuperação: ler diversos contos infantis e apresentar um trabalho sobre eles. Um dos pontos altos do espetáculo é a entrada do Lobo Mau, que apesar de temido é o queridinho do público.
A Princesa dos Mares- O Musical
Já A Princesa dos Mares- O Musical, narra a história de uma jovem princesa, filha única do chefe de uma tribo polinésia. Vinda de uma longa linhagem de navegadores e sentindo uma forte conexão com o mar, a curiosa princesa nunca entendeu o motivo de seu pai ter proibido toda a tribo de navegar.
Enquanto crescia, ela sempre escutava de sua vó uma história sobre um trapaceiro semideus da água e do ar, que ao roubar o coração da deusa criadora da vida, espalhou uma terrível escuridão. Com o passar do tempo, as dúvidas da menina apenas aumentavam, ao ver que toda a natureza de sua ilha estava lentamente morrendo, por mais que tentassem salvá-la.
Ela aprende sobre seus antepassados navegantes e descobre seu chamado: o oceano a escolheu. Na esperança de ajudar sua comunidade, a Princesa parte numa jornada épica em busca de respostas, certa de que a única maneira de curar a sua ilha é persuadir o semideus a devolver o coração da deusa. Porém, antes de conseguir alcançar seu objetivo final, ela conhece várias figuras inusitadas, passa por aventuras épicas e momentos de arrepiar.
Em meio a um mar de aventuras e desafios, A Princesa dos Mares, conta com cenários e figurinos ricos em detalhes e músicas de tirar o fôlego, nos trazendo uma bela mensagem de amor à natureza, união familiar, respeito aos oceanos e a importância de honrar sua comunidade e suas origens.
SERVIÇO
CHAPEUZINHO DE NEVE ADORMECIDA (SÁBADO | DIA 01/NOV)
A PRINCESA DOS MARES- O MUSICAL (DOMINGO | DIA 02/NOV)
Horário: 16h30
Local: Teatro Luiz Mendonça
Ingressos a partir de R$40,00
Venda antecipada no site: teatroluizmendonca.byinti.com
E na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo.
Classificação etária: Livre
Informações: (81) 9. 9568.4125