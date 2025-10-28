fechar
Cultura | Notícia

Os espetáculos Chapeuzinho de Neve Adormecida e A Princesa dos Mares - O Musical prometem alegrar o final de semana da garotada

Com cenários atrativos e enredos que prendem os pequenos, as peças são perfeitas para garantir a diversão em família. Confira sobre os ingressos

Por Zayra Pereira Publicado em 28/10/2025 às 23:02
Imagem de peça A Princes dos Mares
Imagem de peça A Princes dos Mares - Barney Audiovisual/ Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Dois musicais encantadores retornam aos palcos, Chapeuzinho de Neve Adormecida, neste sábado (1°) e A Princesa dos Mares - O musical, no domingo (2), ambas no horário de 16h30. Os espetáculos prometem  muita diversão para toda a família, no Teatro Luiz Mendonça.

Chapeuzinho de Neve Adormecida

A peça Chapeuzinho de Neve Adormecida é totalmente voltada para o público familiar e a montagem narra a história de Bia e seu irmão, Tom. Ele é um garoto estudioso, que gosta muito de ler, e ela é uma menina que não gosta de estudar, só pensa em ficar nas redes sociais.

Leia Também

Ao receber seu boletim escolar, Bia descobre que suas notas estão muito baixas e que seus professores lhe passaram uma atividade como recuperação: ler diversos contos infantis e apresentar um trabalho sobre eles. Um dos pontos altos do espetáculo é a entrada do Lobo Mau, que apesar de temido é o queridinho do público. 

A Princesa dos Mares- O Musical

Já A Princesa dos Mares- O Musical, narra a história de uma jovem princesa, filha única do chefe de uma tribo polinésia. Vinda de uma longa linhagem de navegadores e sentindo uma forte conexão com o mar, a curiosa princesa nunca entendeu o motivo de seu pai ter proibido toda a tribo de navegar.

Enquanto crescia, ela sempre escutava de sua vó uma história sobre um trapaceiro semideus da água e do ar, que ao roubar o coração da deusa criadora da vida, espalhou uma terrível escuridão. Com o passar do tempo, as dúvidas da menina apenas aumentavam, ao ver que toda a natureza de sua ilha estava lentamente morrendo, por mais que tentassem salvá-la.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ela aprende sobre seus antepassados navegantes e descobre seu chamado: o oceano a escolheu. Na esperança de ajudar sua comunidade, a Princesa parte numa jornada épica em busca de respostas, certa de que a única maneira de curar a sua ilha é persuadir o semideus a devolver o coração da deusa. Porém, antes de conseguir alcançar seu objetivo final, ela conhece várias figuras inusitadas, passa por aventuras épicas e momentos de arrepiar.

Em meio a um mar de aventuras e desafios, A Princesa dos Mares, conta com cenários e figurinos ricos em detalhes e músicas de tirar o fôlego, nos trazendo uma bela mensagem de amor à natureza, união familiar, respeito aos oceanos e a importância de honrar sua comunidade e suas origens.

SERVIÇO

CHAPEUZINHO DE NEVE ADORMECIDA (SÁBADO | DIA 01/NOV)

A PRINCESA DOS MARES- O MUSICAL (DOMINGO | DIA 02/NOV)

Horário: 16h30
Local: Teatro Luiz Mendonça
Ingressos a partir de R$40,00
Venda antecipada no site: teatroluizmendonca.byinti.com
E na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo.
Classificação etária: Livre
Informações: (81) 9. 9568.4125

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Inscrições para o Ciclo Carnavalesco e Junino de Pernambuco 2026 são abertas e seguem até 14 de novembro
CULTURA

Inscrições para o Ciclo Carnavalesco e Junino de Pernambuco 2026 são abertas e seguem até 14 de novembro
O Homem da Meia-Noite revela tema e homenageados do Carnaval 2026
CARNAVAL 2026

O Homem da Meia-Noite revela tema e homenageados do Carnaval 2026

Compartilhe

Tags