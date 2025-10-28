2ª edição da Jornada de MC’s nas comunidades do Recife chega a sua conclusão nas escolas municipais e estadual, nos bairros da Estância e do Ibura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As atividades são para estudantes e incluem oficinas de rima, palestras, cineclube Ibura, shows e batalhas de rima e muito mais

A “Jornada de MC’s nas comunidades do Recife” chega à conclusão da sua 2ª edição nos dias 29, 30 e 31 de outubro, finalizando nesta sexta-feira, sempre a partir das 9h. Os novos encontros acontecem na Escola Municipal Santa Luzia (bairro da Estância, Zona Oeste), Escola Municipal Maria de Sampaio Lucena e Escola Estadual Senador Antônio Farias, ambas no bairro da Cohab/Ibura, Zona Sul, respeitando essa sequência.

As atividades são para estudantes e incluem oficinas de rima, palestras, cineclube Ibura, performances artísticas femininas de pintura ao vivo, shows e batalhas de rima e de danças urbanas.

Programação

29 de outubro (quarta-feira): Escola Municipal Santa Luzia (rua Professor Caldas Filho, nº 186, Estância)

09h - Oficina de rima

13h - Palestra “História de Vida”: mestre de capoeira Morcego

14h - Performance artística feminina de pintura ao vivo: artista e grafiteira Hell

Batalha de danças urbanas

Show: DaCruz

DJ: LK

Batalha de rima (MC’s)

30 de outubro (quinta-feira): Escola Municipal Maria de Sampaio Lucena (Avenida Pernambuco, s/n, Cohab/Ibura)



09h - Cineclube Ibura

09h - Painel do Coletivo Arte na Favela

10h - Oficina de rima

14h - Performance artística feminina de pintura ao vivo: artista e grafiteira Savage

Batalha de danças urbanas

Show: Dandara MC

Dj: Big

Batalha de rima (MC’s)

31 de outubro (sexta-feira): Escola Estadual Senador Antônio Farias (Avenida Campo Verde, nº 415 - Cohab/Ibura)

09h - Oficina de rima

13h - Palestra “Conceito Hip Hop”: Levi Costa e Dj Big

14h - Performance artística feminina de pintura ao vivo: artista e grafiteira Inay Victoria

Realização

Anderson Santos, mais conhecido como Dj Big, é o criador e produtor da Jornada de MC’s, que este ano está celebrando 20 anos de história e resistência das quebradas pelo movimento hip hop. A "Jornada de MC’s nas comunidades do Recife" tem o incentivo público, com o financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal, e no município pelo Recife Virado na Periferia. Todas as pessoas envolvidas são pernambucanas de origem periférica, com a presença das mulheres da cena urbana local, sobretudo da Região Metropolitana do Recife (RMR).

“A ‘Jornada de MC’s nas comunidades do Recife’ fortalece a ideia de celebrar a cultura hip hop com encontros em espaços públicos, de educação e de vivência coletiva para o compartilhamento de conhecimentos. A gente está crescendo nos debates sobre temas da cultura popular, questões sociais e políticas públicas, e ao mesmo tempo com o cuidado de reforçar as temáticas de raça, da negritude, de gênero, da arte, da ancestralidade e da cultura. O potente é que essas pautas são conversadas entre artistas das quebradas, pessoas das periferias no geral e estudantes das novas e futuras gerações, possibilitando um diálogo diverso e geracional”, destaca Dj Big.

“A Jornada de MC’s, que existe desde 2005, atua tanto para ampliar ideias como sobretudo para inserir mais pessoas no movimento hip hop e na arte urbana periférica, com o objetivo de formação de base e descoberta de novas pérolas fazedoras de arte-educação e cultura que resgatem e valorizem a própria identidade. O pertencimento local contribui para o entendimento das nossas raízes, fortalecendo as culturas negra, indígena, popular, periférica e ancestral”, pontua Big.

Jornada de MC’s nas comunidades do Recife

Ainda no primeiro semestre deste ano, no mês de junho, a “Jornada de MC’s nas comunidades do Recife” realizou a etapa de abertura no bairro Alto Santa Terezinha, na Zona Norte da cidade, com as atividades na Escola Estadual Rosa de Magalhães Melo e na Praça de eventos do Compaz Governador Eduardo Campos.

Na ocasião, houve oficina de rima, com Dj Big e participações dos Mc’s Tedy, Ninja e Hogue; conversa e oficina facilitadas pelo artista e arte-educador Maciel Salú juntamente com Big (tema: “Poesia popular e a rima no hip hop como forma de empreender”); roda de breaking, com a Dj Renna atuando no som a partir da sua curadoria de bases musicais; show do rapper Rimocrata e pintura ao vivo do artista grafiteiro Osú (Emerson Silva - nome de origem); O evento também contou com a batalha de MC’s (jurada: Alice Melo; jurado: Fara; Dj: Big).

A oficina foi realizada na Escola Rosa de Magalhães Melo, sendo exclusiva para estudantes. Já a atividade formativa ocorreu na Sala Compaz Impulso. A roda de breaking, o show, a pintura ao vivo e a batalha de rima aconteceram na Praça de eventos do Compaz Governador Eduardo Campos.

