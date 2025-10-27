fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 28/10: Seu desejo de avançar no amor se fortalece e um charme extra pode atrair um novo romance

Surpresas podem vir de onde menos se espera! No amor, seja sonhador: novos relacionamentos têm boas chances e a vida a dois será leve e romântica

Por Aisha Vitória Publicado em 27/10/2025 às 13:31
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

As estrelas favorecem seu foco no trabalho hoje! A tarde pode trazer oportunidades profissionais, mas mantenha seus planos em segredo por enquanto.

Seu desejo de avançar no amor se fortalece e um charme extra pode atrair um novo romance. Voar alto é o lema do dia.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 45, 19, 16

Touro

Prepare-se para uma terça-feira com novidades à vista! É um excelente dia para iniciar um curso ou embarcar numa viagem.

À noite, relaxe ao ar livre ou encontre amigos para elevar seu astral. Seu bom humor atrairá amor, até mesmo à distância. Aproveite o dia!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 15, 04, 33

Gêmeos

Dia cheio de imprevistos, mas lembre-se que sua habilidade para se ajustar pode trazer resultados melhores que o esperado.

Mantenha-se aberto a novos começos, a Lua Nova favorece resoluções. Na vida amorosa, prepare-se para seduzir e viver momentos íntimos cheios de química.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 20, 02, 09

Câncer

Hoje é um dia para fortalecer parcerias e valorizar suas relações pessoais. Aproveite o contato com pessoas próximas.

Surpresas podem vir de onde menos se espera! No amor, seja sonhador: novos relacionamentos têm boas chances e a vida a dois será leve e romântica.

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 25, 52, 34

Leão

Hoje, confie no poder das estrelas! Um pouco de esforço extra pode trazer resultados mais rápidos do que você imagina.

Priorize seu bem-estar. Se está solteiro, considere dar uma chance a alguém próximo! Os romances podem estar meio mornos, mas não se preocupe.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 57, 18, 27

Virgem

Desfrute da Lua Nova para interagir com colegas e fazer novos contatos. Invista em parcerias profissionais e pessoais, confiando na sorte.

Prepare-se para brilhar no amor: carisma e bom papo para seduzir e diversão garantida a dois. Aproveite o romantismo do dia!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 47, 34, 52

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Assuntos familiares estão em foco hoje. Use bom senso para lidar com seus deveres de trabalho e relaxe no seu espaço pessoal.

Um contato surpresa do passado pode agitar seu coração. Ciúmes no romance? Use isso para apimentar a relação!

  • Cor: PINK
  • Palpite: 24, 60, 14

Escorpião

Hoje é um dia para comunicação fluida e planejamento estratégico. Seu raciocínio fica afiado para finalizar tarefas e espairecer a mente.

À noite, seja ousado no amor: uma declaração sincera pode derreter corações e até despertar uma paixão à primeira vista!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 54, 27, 39

Sagitário

Corra atrás dos seus sonhos hoje, as estrelas e finanças estão ao seu lado! Um esforço extra pode aumentar seus lucros e trazer boas surpresas.

Evite possessividade no amor e tenha paciência na paquera. O segredo do sucesso hoje está na moderação.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 20, 07, 11

Capricórnio

Dia de foco e inovação! É necessário algum equilíbrio para colaborar com os colegas à tarde, mas seu lado sociável brilha, melhorando os relacionamentos.

No amor, uma boa conversa pode atrair aquela pessoa especial e há uma grande sintonia com o seu parceiro.

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 61, 11, 38

Aquário

Você pode precisar de algum tempo sozinho hoje, mas em contrapartida sua produtividade promete surpreender.

Use sua intuição para identificar oportunidades no trabalho e na parte financeira. Evite o distanciamento no amor e fique atento, um romance proibido pode acelerar seu coração.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 45, 39, 09

Peixes

Sonhe alto hoje e trabalhe para transformar seus desejos em realidade. Estar com os amigos e se conectar com quem anda distante vai levantar o seu astral.

No amor, se você estiver solteiro, surge a chance de uma paixão, e se tem compromisso, aproveite a cumplicidade!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 36, 11, 02

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

O tarô revela que 3 signos vão reatar com alguém do passado, mas com nova energia
Signo

O tarô revela que 3 signos vão reatar com alguém do passado, mas com nova energia
5 signos vão sentir o axé de Ogum abrindo estradas profissionais
Signo

5 signos vão sentir o axé de Ogum abrindo estradas profissionais

Compartilhe

Tags