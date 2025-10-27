fechar
O tarô revela que 3 signos vão reatar com alguém do passado, mas com nova energia

Três signos terão a chance de reviver histórias com o coração mais leve. O tarô confirma que o passado só retorna quando há algo novo para viver

Por Bianca Tavares Publicado em 27/10/2025 às 9:46
Imagem de um casal feliz
Imagem de um casal feliz - Freepik

Os ventos mudam para três signos que vão viver reencontros marcados pelo amadurecimento.

O tarô indica que antigas conexões voltam à cena, mas de um jeito totalmente novo, sem os mesmos erros, cobranças ou confusões.

A energia agora é de reconciliação consciente, em que o coração reconhece o que quer e o universo organiza o restante.

Esses reencontros são convites para reviver o amor com mais verdade, respeito e equilíbrio.

Câncer - Carta: Os Enamorados

Câncer reencontra alguém que ainda ocupa um espaço especial no coração. A carta dos Enamorados mostra uma escolha clara: seguir adiante com o que foi deixado para trás ou dar uma nova chance a algo que amadureceu.

O signo sente que o amor pode renascer, mas só se houver reciprocidade real desta vez.

Libra - Carta: O Julgamento

Libra vive um retorno inesperado, provavelmente por mensagem ou encontro casual. O Julgamento indica reavaliação de sentimentos e perdão.

A pessoa que volta traz outra postura, e o signo enxerga que, apesar do passado, ainda há uma conexão verdadeira pedindo espaço para ser reconstruída.

Peixes - Carta: A Temperança

Peixes sente que o tempo fez o trabalho que faltava. A Temperança fala de equilíbrio, diálogo e cura. O reencontro vem com serenidade, e o signo entende que agora é possível se envolver sem se perder.

O amor volta, mas com bases mais sólidas e uma calma que antes não existia.

