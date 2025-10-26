Novo ciclo se inicia com tons de esperança para 4 signos
As próximas semanas chegam carregadas de esperança, confiança e oportunidades de reconstrução — tanto na vida pessoal quanto na profissional
Clique aqui e escute a matéria
Um novo capítulo se desenha no céu e traz uma atmosfera de renovação para quatro signos que aprenderam com o passado e agora estão prontos para avançar.
As próximas semanas chegam carregadas de esperança, confiança e oportunidades de reconstrução — tanto na vida pessoal quanto nos caminhos profissionais.
É um tempo em que o recomeço se mistura à fé, e o universo recompensa quem teve coragem de não desistir.
Gêmeos (de 21 de maio a 20 de junho)
Gêmeos entra em um momento de clareza mental e leveza emocional. Ideias antigas voltam à tona, mas agora com um olhar mais maduro e estratégico.
As comunicações fluem melhor e o signo encontra novas formas de expressar seus talentos, o que pode abrir portas inesperadas no trabalho e nas relações.
Virgem (de 23 de agosto a 22 de setembro)
Depois de um período de ajustes e reavaliações, Virgem encontra equilíbrio e motivação para seguir adiante.
Questões profissionais ganham estabilidade, e o signo começa a ver o resultado de sua dedicação. A esperança se manifesta na forma de segurança e de reconhecimento.
Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpião vive um recomeço profundo e emocionalmente transformador. O que antes parecia encerrado ressurge com nova força — sejam relacionamentos, planos ou projetos.
A energia de renovação traz propósito, e o signo aprende a confiar novamente no fluxo da vida.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Para Peixes, o novo ciclo traz serenidade e inspiração. O signo se reconecta com sonhos esquecidos e encontra motivação em pequenas vitórias.
A esperança volta a ser combustível, e os próximos dias prometem mais harmonia e sentido nos caminhos escolhidos.