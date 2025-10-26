A alegria rompe silêncios e devolve o brilho aos dias de 5 signos
É tempo de reencontrar o entusiasmo que estava adormecido e deixar que o coração volte a guiar os passos com esperança e serenidade
O céu se abre em tons mais leves e vibrantes, e a energia astrológica anuncia um momento de renovação emocional para cinco signos.
Depois de um período marcado por introspecção e reavaliações, a alegria retorna com naturalidade, reacendendo a vontade de viver e de compartilhar boas experiências.
Touro (de 20 de abril a 20 de maio)
Touro descobre prazer nas pequenas vitórias do cotidiano. O signo volta a sentir gratidão pelo que construiu e percebe que a felicidade está nas rotinas simples.
Relações se fortalecem e o clima emocional se torna mais estável, permitindo momentos de ternura e cumplicidade.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
A sensibilidade canceriana se transforma em força. O signo recebe boas notícias que trazem alívio e despertam uma sensação de recomeço.
A alegria chega pelas conexões afetivas, especialmente familiares, reacendendo a fé no amor e na harmonia doméstica.
Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)
Libra reencontra o equilíbrio interior. As indecisões perdem força e o signo passa a ver clareza nos próprios caminhos.
É um período ideal para reorganizar planos, buscar prazer nas relações e abrir espaço para novas formas de felicidade.
Sagitário (de 22 de novembro a 21 de dezembro)
Sagitário volta a sonhar alto. O signo sente o impulso de retomar projetos e aventuras que ficaram em pausa. A alegria se manifesta como coragem para recomeçar, e o entusiasmo contagia quem está ao redor.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Peixes entra em um momento de sensibilidade inspiradora. As emoções se alinham, e o signo encontra beleza em lugares que antes pareciam sem cor.
É tempo de curar mágoas e permitir que a leveza volte a habitar o coração.