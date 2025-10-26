fechar
A abundância se expande e abre portas para 3 signos

O céu anuncia um movimento de expansão e prosperidade, favorecendo três signos que entram em uma fase de crescimento material e emocional

Por Bruna Oliveira Publicado em 26/10/2025 às 13:53
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A energia da abundância se espalha como um vento fértil, trazendo novas oportunidades de trabalho, ganhos financeiros e recompensas por esforços que antes pareciam invisíveis.

É um momento de colher frutos, abrir caminhos e confiar nas possibilidades que surgem com força renovada.

Touro (de 20 de abril a 20 de maio)

A estabilidade que Touro tanto busca começa a se concretizar de forma prática.

Projetos ganham respaldo e a segurança financeira se fortalece. O signo percebe que a paciência foi a chave para chegar até aqui — e agora o retorno vem em forma de conquistas sólidas e duradouras.

Leão (de 23 de julho a 22 de agosto)

Leão entra em um ciclo de expansão profissional e reconhecimento. A energia da autoconfiança se alinha ao esforço pessoal, abrindo portas que antes pareciam fechadas.

Convites, parcerias e novas ideias colocam o signo em posição de destaque e atraem prosperidade.

Capricórnio (de 22 de dezembro a 19 de janeiro)

A disciplina de Capricórnio começa a render resultados concretos. Negócios ganham força, e a organização do signo é recompensada com estabilidade e crescimento financeiro.

É um momento propício para investir em si mesmo e consolidar projetos de longo prazo.

