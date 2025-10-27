fechar
5 signos vão sentir o axé de Ogum abrindo estradas profissionais

As estradas se abrem, e o sucesso deixa de ser promessa para virar realidade. Será que você está pronto para o próximo passo? Confira agora

Por Bianca Tavares Publicado em 27/10/2025 às 10:26
Imagem de uma mulher feliz no trabalho
Imagem de uma mulher feliz no trabalho - Freepik

Ogum, o orixá da luta, da estratégia e da vitória sobre os obstáculos, traz neste período um impulso poderoso para cinco signos que estavam cansados de batalhar sem ver resultado.

O axé de Ogum chega para cortar atrasos, abrir caminhos profissionais e colocar cada um no rumo certo.

A energia é de ação, foco e coragem. Ogum ensina que prosperar não é sorte: é continuar firme mesmo quando tudo parece travar.

Áries

A força de Ogum desperta a garra natural de Áries. O signo recebe uma oportunidade inesperada no trabalho, algo que exige atitude imediata. Uma proposta, reunião ou convite pode mudar tudo. É hora de agir sem medo e mostrar o que sabe fazer.

Touro

Touro sente a estabilidade chegando. O esforço silencioso dos últimos meses começa a render frutos, e Ogum abre portas em negócios e parcerias. Pode surgir um contrato vantajoso ou um cliente importante. A palavra-chave é constância, ela trará o avanço real.

Leão

Para Leão, Ogum traz brilho e reconhecimento. Um projeto que estava esquecido ganha destaque e chama atenção de pessoas influentes.

O signo recupera a confiança e percebe que o caminho para o sucesso está mais livre do que nunca.

Virgem

Virgem sente o peso das responsabilidades diminuir. Ogum corta os entraves que vinham dificultando o crescimento e ajuda o signo a se organizar para conquistar o que quer. É o momento certo para negociar aumento, mudar de cargo ou expandir o trabalho próprio.

Capricórnio

Capricórnio recebe um verdadeiro empurrão do destino. Uma porta profissional que parecia trancada se abre de repente, e o signo enxerga o resultado de cada esforço feito até aqui. Ogum guia seus passos, mostrando que persistência é o caminho mais seguro para vencer.

