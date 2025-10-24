Websérie 'RFLX' transforma rotina de trabalhadores do Recife em videodança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto 'RFLX' (Reflexo) estreia nesta sexta-feira (24) com quatro episódios; Série usa a videodança para retratar a rotina de trabalhadores

Clique aqui e escute a matéria

A websérie de videodança RFLX (Reflexo), que transforma a rotina de trabalho em movimento e poesia, estreia nesta sexta-feira (24). O projeto nasce do cruzamento entre a arte e o cotidiano e terá seus quatro episódios lançados nas plataformas digitais do projeto (Instagram e YouTube).

Idealizada por Mateus Guedes (roteirista, diretor e produtor musical) e Silvia Góes (atriz, dançarina, performer, dramaturga e coreógrafa), a série usa a cidade do Recife como cenário e personagem.

Cada episódio apresenta narrativas onde dança e cinema contam histórias de personagens inspirados em trabalhadores reais: uma palhaça de rua, uma atendente travesti, um entregador de aplicativo e uma enfermeira.

As coreografias e interpretações são assinadas por Silvia Góes, Aurora Jamelo, Rafael FX e Isabela Severi. A trilha sonora original de cada episódio é composta por Mateus Guedes.

O projeto é incentivado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Recife. Todas as exibições nas plataformas digitais contarão com recursos de audiodescrição. Além dos episódios online, uma versão estendida será lançada como curta-metragem para circulação em festivais.

Websérie de quatro episódios transforma a rotina de trabalho em movimento e poesia, utilizando o Recife como cenário e matéria viva da narrativa - Hannah Carvalho/Reprodução

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Silvia Góes, Aurora Jamelo, Isabela Severi, Rafael FX

Roteiro e Direção: Mateus Guedes

Produção Executiva e Direção de Produção: Ana Sofia (Tempoo)

Direção de Fotografia: José Rebelatto e Jão Vicente

Assistente de Direção: Rafael Cavalcanti

Gaffer: Gabriela Passos (Estúdio Orra)

Assistente de Produção: Guto Quijano (Estúdio Orra)

Técnico de Som: Estúdio Orra

Direção de Arte e Figurino: Nathalia Brasil