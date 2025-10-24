fechar
Cultura | Notícia

Websérie 'RFLX' transforma rotina de trabalhadores do Recife em videodança

Projeto 'RFLX' (Reflexo) estreia nesta sexta-feira (24) com quatro episódios; Série usa a videodança para retratar a rotina de trabalhadores

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 19:23 | Atualizado em 24/10/2025 às 19:25
Gravada em locações reais do Recife, websérie terá quatro capítulos disponíveis online. Produção conta com recursos de audiodescrição para acessibilidade
Gravada em locações reais do Recife, websérie terá quatro capítulos disponíveis online. Produção conta com recursos de audiodescrição para acessibilidade

A websérie de videodança RFLX (Reflexo), que transforma a rotina de trabalho em movimento e poesia, estreia nesta sexta-feira (24). O projeto nasce do cruzamento entre a arte e o cotidiano e terá seus quatro episódios lançados nas plataformas digitais do projeto (Instagram e YouTube).

Idealizada por Mateus Guedes (roteirista, diretor e produtor musical) e Silvia Góes (atriz, dançarina, performer, dramaturga e coreógrafa), a série usa a cidade do Recife como cenário e personagem.

Cada episódio apresenta narrativas onde dança e cinema contam histórias de personagens inspirados em trabalhadores reais: uma palhaça de rua, uma atendente travesti, um entregador de aplicativo e uma enfermeira.

As coreografias e interpretações são assinadas por Silvia Góes, Aurora Jamelo, Rafael FX e Isabela Severi. A trilha sonora original de cada episódio é composta por Mateus Guedes.

O projeto é incentivado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Recife. Todas as exibições nas plataformas digitais contarão com recursos de audiodescrição. Além dos episódios online, uma versão estendida será lançada como curta-metragem para circulação em festivais.

Websérie de quatro episódios transforma a rotina de trabalho em movimento e poesia, utilizando o Recife como cenário e matéria viva da narrativa

FICHA TÉCNICA:
Elenco: Silvia Góes, Aurora Jamelo, Isabela Severi, Rafael FX
Roteiro e Direção: Mateus Guedes
Produção Executiva e Direção de Produção: Ana Sofia (Tempoo)
Direção de Fotografia: José Rebelatto e Jão Vicente
Assistente de Direção: Rafael Cavalcanti
Gaffer: Gabriela Passos (Estúdio Orra)
Assistente de Produção: Guto Quijano (Estúdio Orra)
Técnico de Som: Estúdio Orra
Direção de Arte e Figurino: Nathalia Brasil

