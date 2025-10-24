Grande dama da dança africana, Germaine Acogny revisita suas origens em espetáculo no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Performance gratuita terá apresentação única no Teatro de Santa Isabel, neste domingo (26), encerrando Festival de Teatro do Agreste

Considerada a grande dama da dança contemporânea africana, a senegalesa Germaine Acogny construiu uma vida inteira dedicada a resgatar ancestralidades. Aos 81 anos e com mais de cinco décadas de carreira, ela segue transformando o corpo em instrumento de memória por meio do movimento.

No espetáculo "À un Endroit du Début", a artista retorna às suas origens sob o prisma da tragédia grega. É, como ela define, um desejo de "voltar a algum lugar do começo, ao lugar de onde venho, aos ancestrais, àqueles que me acompanham".

A performance terá apresentação única no Recife, no Teatro de Santa Isabel, neste domingo (26), encerrando o Feteag – Festival de Teatro do Agreste, dentro da programação do Festival Internacional de Dança do Recife. A entrada é gratuito, com a contribuição de 1 kg de alimento não perecível.

Das raízes à invenção do corpo africano contemporâneo

Nascida em 1944, no Benin, Germaine Acogny mudou-se para o Senegal ainda criança, por volta dos cinco anos. Jovem, seguiu para a França, onde estudou Educação Física

O retorno à terra foi também um mergulho em si mesma: ela passou a investigar, com rigor e sensibilidade, as sabedorias corporais herdadas de seus ancestrais, fundamentos que viriam a se tornar a espinha dorsal de sua pesquisa artística.

Em suas criações, estão presentes os elementos centrais das danças africanas: a música como extensão do corpo, o gesto em diálogo com o tempo e o espaço, e a profunda conexão com a natureza.

Germaine Acogny em "À un endroit du début" - Thomas Dorn/Divulgação

Na década de 1970, com a independência do Senegal, Germaine foi nomeada diretora artística da Mudra Afrique, uma escola de dança pan-africana fundada em parceria com Maurice Béjart e Léopold Sédar Senghor. O projeto simbolizava a afirmação de uma política cultural do Estado-nação senegalês, buscando uma unidade simbólica entre as expressões do continente.

Quando a Mudra Afrique encerrou suas atividades, Germaine seguiu perseguindo um sonho: criar um centro que reunisse a tradição e a contemporaneidade das danças africanas. O projeto se concretizou em 1998 com a fundação da École des Sables, em Toubab Dialaw, no Senegal — hoje uma das principais referências internacionais de formação e pesquisa em dança africana.

Um retorno às origens pela via da tragédia

O espetáculo "À un Endroit du Début" nasce da colaboração com o diretor franco-alemão Mikaël Serre e se constrói como um autorretrato em movimento. Nele, Germaine aproxima as palavras proféticas de sua avó, a sacerdotisa Aloopho, do mito trágico de Medeia, figura clássica da dramaturgia grega marcada pela dor e pela força.

Entre mito e autobiografia, são intensificados pelos elementos cênicos e visuais, como projeções e sons, e pela gestualidade precisa da artista, que articula danças tradicionais africanas e técnicas contemporâneas aprendidas em Nova York nos anos 1970.

Germaine Acogny em "À un endroit du début" - Thomas Dorn/Divulgação

A própria Mudra Afrique, criada em 1977, já vislumbrava esse diálogo entre o local e o universal. A escola pretendia desenvolver uma dança africana que pudesse ser experimentada "por todos os homens de todas as civilizações", unindo raízes e modernidade.

Ao longo de sua trajetória, Germaine Acogny recebeu inúmeros reconhecimentos internacionais, entre eles o Leão de Ouro da Bienal de Dança de Veneza, em 2021, pelo conjunto de sua obra e sua contribuição à linguagem da dança no mundo.

SERVIÇO

"À un endroit du début", com Germaine Acogny

Onde: Teatro Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Quando: neste domingo (26), às 19h

Quanto: Gratuito, com a contribuição de 1 kg de alimento não perecível

Mais informações: www.feteag.com.br e @feteag (Instagram e Facebook)