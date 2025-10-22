Espetáculo gratuito de música e dança ocupa espaços públicos do Recife, começando pela Rua da Moeda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em seguida, o grupo Rasura se apresenta na Praça da Várzea, no dia 1º de novembro, e no Largo da Bomba do Hemetério, no dia 29 de novembro

O coletivo pernambucano Rasura apresenta, a partir deste sábado (25), o espetáculo "Ris(c)o", que leva dança e música ao vivo para as ruas do Recife. As apresentações são gratuitas e abertas ao público, sempre às 16h.

A estreia acontece na Rua da Moeda, no Bairro do Recife.

Rua como palco

Misturando música instrumental, experimental e ritmos populares, o espetáculo é inspirado em manifestações que têm a rua como palco principal, como frevo, maracatu, caboclinho e bregafunk.

A trilha sonora é original, composta e produzida por Filipe de Lima, que divide a direção musical com Gabi Carvalho. As músicas serão executadas ao vivo sobre uma base gravada.

Formado em 2021 por Mayara Ferreira, Yanca Lima e Gabi Carvalho, o coletivo Rasura é composto por três mulheres negras que pesquisam expressões culturais de matrizes afro-diaspóricas e indígenas, em diálogo com a contemporaneidade. "Ris(c)o" é o segundo espetáculo do grupo.

SERVIÇO

Circulação Recife do espetáculo 'Ris(c)o'

25 de outubro: Rua da Moeda (Recife Antigo), às 16h

1º de novembro: Praça da Várzea, às 16h

29 de novembro: Largo da Bomba do Hemetério, às 16h

